Diputada republicana arremetió en la Cámara contra "Derechos Humanos Company"

El debate de la partida del Ministerio de Justicia en el proyecto de Presupuesto 2027 estuvo marcada en la Cámara Baja por la intervención de la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien acusó al mundo de los derechos humanos de actuar al modo de una empresa lucrativa.

Si bien, la partida de Justicia fue aprobada en el hemiciclo, la discusión se centró en los decretos de rebaja de condena firmados por el ministro Fernando Rabat y la acusación constitucional que enfrentará próximamente.

En este contexto intervino Rodríguez: "Quiero partir mostrando mi repudio a quienes se han arrogado la propiedad de los derechos humanos en Chile; a esa gran empresa llamada Derechos Humanos Company".

"Y es que hace un par de semanas nos enteramos que delincuentes de la peor calaña habían sido liberados por una ley, pero Derechos Humanos Company decidió que el culpable era un hombre, justo de este Gobierno. Por eso, son empresarios del dolor ajeno", arremetió la autodenominada "capitana" Rodríguez.

El comentario no cayó bien en la oposición, especialmente, en la diputada comunista Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: "Más allá de lo energúmena que de verdad es, yo ni siquiera escucho la maldad que hay tras lo que dice".

"Lo que me parece preocupante es que en este hemiciclo el negacionismo se haya instalado. No importa si yo soy hija de un desaparecido cuando se me ha dicho 'supéralo'. No. Tengo la dignidad heredada de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos", aseveró.

Pizarro llamó "energúmena" a la republicana. (Foto: ATON)

El episodio obligó a la vicepresidente de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), a suspender por algunos minutos la sesión. Durante el receso, la diputada Pizarro se acercó al sector republicano y le dijo a Rodríguez: "Ven a decírmelo a la cara", y fue contenida por sus pares del Frente Amplio y del Partido Comunista en medio de una fuerte emoción.

Más tarde, Rodríguez dio un punto de prensa y aseguró mantener sus dichos, dijo que no se arrepiente de lo que dijo y que continuará marcando sus puntos con valentía.

Lorena Pizarro -también ante la prensa- reivindicó la memoria de los detenidos desaparecidos y la lucha por la verdad histórica.