Diputado Barría: Críticas de la derecha a candidatura de Bachelet vienen de una "total envidia"

El jefe de la bancada de diputados DC, Héctor Barría, cargó en Cooperativa contra las críticas de la oposición a la candidatura de Bachelet a liderar la ONU, y denunció que vienen de "una total envidia".

Las referidas críticas opositoras comenzaron cuando el abanderado presidencial republicano, José Antonio Kast, acusó que el Presidente Gabriel Boric nominó a la expresidenta sin haberlo consultado con los candidatos a La Moneda.

Ante esto, el diputado Barría expresó que "la derecha tiene las patas cortas con sus mentiras y tergiversaciones: el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera aún no terminaba cuando uno de sus ministros de mayor confianza, (Andrés) Allamand, ocupó un cargo también de carácter internacional (cuando fue elegido como líder de la Secretaría General Iberoamericana -Segib- en 2021) y no se le preguntó a nadie".

"Bajo esa lógica, creo que son prácticamente una total envidia (las críticas). Pero ha ocurrido con nuestro país, sobre todo en los reconocimientos internacionales, que todos terminan después subiéndose al carro de la victoria", afirmó el jefe de la bancada DC.

El parlamentario manifestó "estar totalmente de acuerdo" con la nominación de Bachelet, confirmada por el Presidente Boric: "(Ella) ha sido una figura relevante en el concierto internacional y una persona querida en nuestro país. Sufrió las consecuencias de la dictadura militar, pero no alojó ningún resentimiento en su corazón".

También criticó a "las voces" del comando de Jara que defienden plazo de programa presidencial

El diputado también fustigó a "las voces" del comando de Jeannette Jara que aseguran que están a tiempo de entregar el programa presidencial; un tópico cuyas dudas fueron planteadas inicialmente esta semana por el presidente de la DC, Francisco Huenchumilla.

"Si son las voces que estuvieron tras Carolina Tohá (las que respaldan que no hay demora en entregar el programa), la verdad es que inmediatamente nos surge una duda, porque hicieron un pésimo desempeño los que de, alguna manera, cooptaron a Tohá y no permitieron que se abra a nuevas voces", expresó Barría.

"Por otra parte, si son los mismos que fustigaron a Jeannete Jara dentro de su colectivo -ya no quiero dar los nombres porque la comunidad conoce quiénes le colocaron las principales trabas a la candidata dentro del Partido Comunista-, espero que sea un programa que le hable a la gran mayoría de los chilenos", añadió.

No obstante, "más allá de los sustos, es que algunos se quedaron pegados en épocas preperestroika, pero las nuevas generaciones han sido capaces de recoger a este Chile que quiere avanzar, que quiere crecer y que, en definitiva, quiere que la extrema derecha no llegue (a La Moneda) para que no se provoquen los problemas que ocurren en Argentina y en otros países donde solamente llegan beneficiándose algunos pocos", sostuvo Barría.

"Esperemos que esto se corrija y pronto tengamos programa, porque la gente en la calle y en la feria nos pregunta qué piensa nuestra candidata y nuestra propuesta de gobierno", concluyó el diputado.