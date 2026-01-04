Diputado Labbé afirma "no arrepentirse de nada" tras polémicos dichos contra "los zurdos"

"Que los zurdos me la mamen, porque al final del día nací funado, (y) voy a morir funado". Esos fueron los polémicos dichos del diputado libertario Cristián Labbé en el programa de streaming "La Cofradía", que generaron repudio transversal y de los cuales el político señala "no arrepentirse en lo absoluto".

Las declaraciones, emitidas en el contexto de un ambiente informal con la presencia de sus hijos, alcohol y picoteos, llevaron a que diputadas del PC recurrieran a la Comisión de Ética; controversia que, incluso, sacó ronchas entre las filas del Partido Nacional Libertario.

En este escenario, Labbé dijo en una entrevista a El Mercurio: "A mis 45 años no me he arrepentido de nada. He cometido errores, (pero) creo que el ser humano se va construyendo en base a lo que va haciendo. Yo me hago cargo de lo que dije y cómo lo dije".

"El planteamiento mío fue que si la izquierda puede conmigo hacer lo que quiera, faltarle respeto a mi familia, faltarle respeto a mis funciones y a mi persona, bueno, yo también puedo, de alguna manera, tener un exabrupto en donde le puedo decir lo que pienso", defendió el diputado libertario.

"Puede ser que la forma para un parlamentario no sea la correcta, pero esto es un programa de noche con amigos, para un público que le interesa o se entretiene con ese tipo de pódcast (...). No podemos ir por la vida colgando personas por lo que dijo, (o) cómo lo dijo, yo creo que hay una falta de tolerancia tremenda", fustigó el exUDI.

"No debería perjudicar las negociaciones con el futuro Gobierno"

Labbé negó que la controversia afecte a las negociaciones que su partido efectúa para participar en el futuro Gobierno de Kast: "No debería perjudicarlas, porque yo soy Cristián Labbé y se están haciendo desde un conglomerado. Yo no le falté el respeto a nadie, yo solamente hice un comentario hacia los zurdos".

"Insisto, yo a mis 45 años me he hecho cargo de todas las cosas que he dicho y no he dicho, por ende, me hago cargo hoy y no me arrepiento en lo absoluto. A lo mejor, a mucha gente le puede molestar mi forma, que es tan directa y es tan fuerte como mis convicciones, y eso probablemente a lo mejor incomodó a ciertas personas, pero no debiera incomodar al gobierno futuro de José Antonio Kast", reiteró el exjefe de campaña de Kaiser.

Respecto a la molestia que se originó en su sector político, el libertario afirmó que ha recibido llamados de Republicanos y de Chile Vamos, quienes le dijeron "oye, la frase es buena, simpática; Cristián, no es grave, tranquilo", aseguró.

Sin embargo, reconoció que el timonel y excandidato PNL, Johannes Kaiser, le comunicó por teléfono que "las palabras no fueron las más adecuadas, fome", aunque Labbé descartó que le hicieran "un tirón de orejas".

Lo que ofrece el PNL al Gobierno de Kast y "las líneas rojas"

El diputado libertario afirmó que su colectivo "toca ciertas teclas que la derecha tradicional no había tocado, como por ejemplo, la reforma al Poder Judicial profunda, para ir en contra de la corrupción; como también el tema de contribuciones totales, y así otros temas más".

En ese sentido, el PNL "tiene muchos profesionales que podrían aportar, incluidas algunas personas más políticas, al gobierno de José Antonio Kast", sostuvo.

Sobre la polémica de las "líneas rojas" que el PNL tiene y transparentó a la futura Administración en miras a integrarla, Labbé matizó con que se trata de "fijar ciertos lineamientos, donde se quiere que se vaya haciendo y se siga dando una batalla cultural, ideológica".