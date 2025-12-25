Síguenos:
Tópicos: País | Política

Diputado Mellado llamó a no usar políticamente informe contralor sobre desorden financiero

Publicado:
| Periodista Radio: Karla Fernández
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Instó a "no tomarlo como una bandera de lucha de un sector versus otro, porque eso atentaría a los daños ya graves que tiene el propio Estado".

Sin embargo, criticó al Gobierno por su desinterés en el tema: "Les da lo mismo. ¿A qué vinieron? Si no le cambiaron la vida a los chilenos", reprochó.

Diputado Mellado llamó a no usar políticamente informe contralor sobre desorden financiero
 ATON

La mayoría del desorden se detectó en entidades del Gobierno Central y su impacto asciende a los 17 mil millones de pesos, estimó Contraloría.

El diputado de la bancada republicana Miguel Mellado llamó a "no usar políticamente" el informe de Contraloría que detectó un desorden financiero en 73 entidades púbilcas del país.

La revisión constató que ninguna de las mentadas instituciones aprobó la prueba de fiscalización sobre sus estados financieros por distintas razones como la ausencia de análisis de montos y de recuperación y gestión de cobro; de respaldo de patrimonio; y por recursos no rendidos.

La mayoría de estas irregularidades se detectaron en el Gobierno Central (50 entidades), seguido del mundo municipal (23). Y el impacto del desorden, según Contraloría, asciende a los 15,9 billones de pesos. 

Ante esto, Mellado dijo que "parte de ese desorden ya fue pasado a la Fiscalía y nos parece muy bien que el Ministerio Público investigue y meta preso a quien ha metido las manos".

Sin embargo, "le da lo mismo (el tema) a esta gente que vino a gobernar. Y ese es el punto principal: ¿A qué vinieron? Si no les cambiaron la vida a los chilenos. Lo que está en juego es la credibilidad del Estado. Ya pasó con el caso de las licencias médicas y ahora este nuevo informe muestra cuán frágil es el Estado", criticó el exmilitante de RN.

Pese a ello, el diputado de la bancada republicana expresó que "no puede pasar de largo este informe, pero tampoco puede ser usado políticamente. Creo que en eso hay que ser extremadamente serios y no tomarlo como una bandera de lucha de un sector versus otro -oficialismo versus oposición-, porque eso sería solamente atentar a los daños ya graves que tiene el propio Estado".

