Cable chino: Frei espera decisión del nuevo gobierno y dará su opinión "cuando corresponda"

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle desestimó dar por terminada la iniciativa del cable submarino con China y precisó que es un tema que debe ser definido por el Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Cooperativa, el exmandatario planteó que "es una tarea de los gobiernos, que el nuevo gobierno elegido a partir de hoy tome sus decisiones, y según eso voy a aportar mis conocimientos (...) es un tema que hay que discutir, porque es un tema de largo alcance".

Al consultarle sobre si el proyecto debe darse por terminado, Frei reiteró que "este es un tema que tiene que definir el nuevo Presidente y yo daré mis opiniones cuando corresponda".

Frei se desempeñó como embajador plenipotenciario para el Asia Pacífico hasta el inicio del gobierno de Boric, por lo que no se descarta que estas declaraciones surjan porque podría retomar este cargo con el nuevo gobierno.

Sobre su apoyo al ahora Presidente Kast en las elecciones, Frei dijo que "tomé una decisión republicana y una decisión por el bien de Chile y yo espero que al Presidente le vaya bien, porque Chile ha estado muchos años estancado, Chile hace muchos años que no crece".

"Chile necesita más inversión, más crecimiento. Yo sigo como presidente del Consejo de Política de Infraestructura y apoyamos a todos los gobiernos en esa materia, para que el país crezca, haya más trabajo y que la gente sienta que hay más oportunidades", añadió.