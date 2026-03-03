Síguenos:
¿Cómo aportaría al país el cable submarino transoceánico impulsado por China?

Camilo Garrido, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, comentó en Una Nueva Mañana la importancia que tiene para Chile el nuevo cable submarino transoceánico impulsado por China y que ha generado un quiebre entre el Presidente saliente Gabriel Boric y el futuro Mandatario José Antonio Kast.

De acuerdo al experto, esta tecnología llevaría a mejoras en la calidad de la comunicación y de internet relacionados a China, como el uso de Tiktok, pero al mismo tiempo no tendría impactos relevantes ante el alto rendimiento de este servicio a nivel nacional, lo que podría generar posibles dudas sobre su instalación.

