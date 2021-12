El ex Presidente Eduardo Frei expuso este fin de semana en el "Foro Internacional sobre la Democracia: Los valores humanos compartidos", realizado en Beijing. En la instancia, el ex Mandatario chileno manifestó que es "un convencido que nuestros países progresarán más (...) cuando alcancen altos niveles de un auténtico desarrollo humano". Frei agregó que la democracia, si bien no es un sistema perfecto, es "el mejor que ha encontrado el hombre para desarrollar sociedades en que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales". En ese sentido, el líder de la DC chilena manifestó que "el populismo es un verdadero cáncer que afecta a la región".

