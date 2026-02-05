Síguenos:
¿Cuándo es necesario acudir a Urgencia por una picadura de abeja?

Publicado: | Fuente: Cooperativa
El urgenciólogo Cristián Garrido, de la Clínica Universidad de Los Andes, abordó en Cooperativa las distintas manifestaciones que puede tener una picadura de abeja, como la que causó una reacción anafiláctica y un posterior paro cardiorrespiratorio a la exprimera dama Marta Larraechea.

"Si se toma a toda la población, van a haber muy pocos casos de gente que haga reacciones anafilácticas a la picadura de abeja; entonces, no todas van a terminar en una situación tan grave como la que ella sufrió", aclaró el médico en Una Nueva Mañana.

Por tanto, si una picadura afecta a una persona que no es alérgica, lo primero que debe hacer es "sacar el aguijón completo con unas pinzas, lavar la zona con agua fría y luego aplicarse frío -una compresa o hielo envuelto en una toalla-, que nos ayudará a disminuir la reacción local. En la mayoría de la gente, llega hasta ahí nomás".

Un caso más preocupante -continuó el facultativo- sería si la roncha se empieza a expandir: "Supongamos que fue en el antebrazo: si éste empieza a ponerse todo rojo, inmediatamente hay que acudir a un Servicio de Urgencia para evaluarlo".

"Ahora, si te pica la abeja y sufres dolor abdominal, diarrea y aparecen ronchas, inmediatamente (hay que ir) a un Servicio de Urgencia", ya que esto también sería un caso de anafilaxia, que por definición, es "una reacción alérgica que afecta a dos o más sistemas (...) No necesariamente hay que tener un compromiso respiratorio", precisó Garrido.

