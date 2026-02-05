El urgenciólogo Cristián Garrido, de la Clínica Universidad de Los Andes, abordó en Cooperativa las distintas manifestaciones que puede tener una picadura de abeja, como la que causó una reacción anafiláctica y un posterior paro cardiorrespiratorio a la exprimera dama Marta Larraechea.

"Si se toma a toda la población, van a haber muy pocos casos de gente que haga reacciones anafilácticas a la picadura de abeja; entonces, no todas van a terminar en una situación tan grave como la que ella sufrió", aclaró el médico en Una Nueva Mañana.

Por tanto, si una picadura afecta a una persona que no es alérgica, lo primero que debe hacer es "sacar el aguijón completo con unas pinzas, lavar la zona con agua fría y luego aplicarse frío -una compresa o hielo envuelto en una toalla-, que nos ayudará a disminuir la reacción local. En la mayoría de la gente, llega hasta ahí nomás".

Un caso más preocupante -continuó el facultativo- sería si la roncha se empieza a expandir: "Supongamos que fue en el antebrazo: si éste empieza a ponerse todo rojo, inmediatamente hay que acudir a un Servicio de Urgencia para evaluarlo".

"Ahora, si te pica la abeja y sufres dolor abdominal, diarrea y aparecen ronchas, inmediatamente (hay que ir) a un Servicio de Urgencia", ya que esto también sería un caso de anafilaxia, que por definición, es "una reacción alérgica que afecta a dos o más sistemas (...) No necesariamente hay que tener un compromiso respiratorio", precisó Garrido.

