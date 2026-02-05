Familia informó estado de salud de Marta Larraechea tras grave reacción alérgica

La exprimera dama Marta Larraechea, hospitalizada en la Clínica Alemana de Santiago desde anoche tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por causa de una grave reacción alérgica, se encuentra "estable dentro de su gravedad", declaró su familia este jueves.

Sus hijas Verónica, Cecilia, Magdalena y Catalina Frei Larraechea dieron una cronología de la situación: "Ayer miércoles 4 de febrero, estando en Santo Domingo, fue picada por una abeja, lo que le produjo un shock anafiláctico severo, por lo que tuvo que ser trasladada al Cesfam de la comuna", comienza el comunicado.

En ese recinto, la esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle "recibió atención de primeros auxilios para luego ser trasladada al Hospital de San Antonio, donde fue estabilizada por el equipo médico", pero "debido a los cuidados requeridos se coordinó con el SAMU su traslado a la Clínica Alemana de Santiago".

"Fue ingresada aproximadamente a medianoche y continúa en observación esperando su evolución clínica. Actualmente se encuentra estable dentro de su gravedad", afirma la familia de Larraechea.

Dada la atención oportuna de la paciente, sus hijas expresaron un "profundo agradecimiento a todo el personal que trató a nuestra mamá durante las últimas horas. A los médicos, funcionarios, técnicos y equipos de salud del Cesfam de Santo Domingo, SAMU y Hospital de San Antonio, quienes entregaron todo su profesionalismo durante las primeras horas críticas".

"También manifestamos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han contactado con muestras de afecto, cariño y preocupación, nos hemos sentido muy acompañadas", cierra el comunicado.

En las últimas horas, Varias figuras públicas han visitado a la exprimera dama en la Clínica Alemana, entre ellos, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.