Juzgado declaró admisible primera querella contra Francisco Frei

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago dio luz verde a la querella que presentó BHD Capital Servicios en contra de Francisco Frei Ruiz-Tagle como gerente general de la empresa Almacenes de Depósitos Generales y en contra de su esposa, Marta Parada Quezada, por girar una serie de cheques.

El libelo es por los delitos de estafa, apropiación indebida, fraude y falsificación de instrumento público y apunta a una defraudación que habría superado los 300 millones de pesos producto de operaciones presuntamente fraudulentas.

El abogado querellante Erwin Sapiain habló con Cooperativa y descartó que la autodenuncia que hizo Frei Ruiz Tagle ante la Fiscalía pueda beneficiarlo pues aseguró que actuó con dolo.

En ese sentido, el abogado manifestó que "ello no necesariamente significa conseguir un atenuante, de colaborar con la acción de la justicia en la investigación porque depende del contenido de la autodenuncia, del interés, de que no sea una cosa artificiosa y una cosa de empezar a configurar artificialmente atenuantes que, yo creo en particular, ha tendido a la gravedad de los hechos, no va a tener ninguna consideración".

Consultado a si Frei actuó con dolo, Sapiain manifestó que "sin duda alguna, estamos hablando de una persona que ha ocupado cargos públicos, no es una persona iniciada, en el fondo. Así que, en definitiva, el sabía lo que hacía, no me cabe ninguna duda".

La querella quedará en manos del fiscal Francisco Jacir. En paralelo, en la arista civil, el menor de los Frei sigue sumando demandas por pagos pendientes y enfrenta dos órdenes de embargo que se harán efectivas si no paga las deudas.