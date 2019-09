El director ejecutivo de DataCamp, Aldo Cassinelli, comentó en El Primer Café las últimas declaraciones de la ex Presidenta Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien descartó ser nuevamente candidata presidencial. A juicio de Cassinelli, la ex Mandataria está tratando de convencer a los suyos de que no será candidata: "Los dirigentes de oposición se tienen que convencer de que no los va a venir a salvar", señaló.

LEER ARTICULO COMPLETO