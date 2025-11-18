Amarillos asume su desaparición y la FRVS apelará ante el Tricel

Tras la elección parlamentaria del domingo, el Servel anunció que 13 partidos entraron en causal de disolución debido a que no alcanzaron el 5% de los votos para la Cámara Baja ni tampoco la elección de cuatro parlamentarios en al menos dos regiones diferentes.

Entre ellos está Amarillos, que sumó el 0,82% de los votos para diputados y no consiguió la elección ningún legislador, cuyo vicepresidente, Isidro Solís, reconoció en El Primer Café de Cooperativa que "es una conversación que hemos iniciado con la gente de este proyecto. Para muchos la política es parte de nuestra vida. Lo más probable es que nos reagrupemos como movimiento, con la suma de otras fuerzas".

"Nos sentimos un movimiento de centro. La extrema polarización que se vive en el país nos afectó. Frente a un país polarizado tenemos un grave defecto: tratamos de ser una fuerza equilibrada que sigue luchando por unir. El país tiene una polarización que no nos permite existir", agregó el exministro.

En una posición más combativa se mostró Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que consiguió el 4,3% de los votos y la elección de dos diputados y un senador, lo que según el Servel es insuficiente para mantener la calidad de partido.

La dirigente afirmó que "vamos a apelar al Tribunal Calificador de Elecciones. La ley que rige los partidos políticos es clara y nos sorprendió la interpretación que dio el Servel. Es una norma no aplicable, porque tenemos cinco parlamentarios que han sido electos por nuestro partido. La senadora Alejandra Sepúlveda fue electa por nuestro partido y luego se alejó. Y está el senador Esteban Velásquez. Hay una transgresión por parte del Servel. Somos el único partido verde que va a sobrevivir. Creemos que vamos a tener éxito con ello".