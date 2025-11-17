Los diputados electos para el periodo 2026-2030
En las urnas se renovaron, el domingo, los 155 escaños de la Cámara Baja.
El oficialismo y la DC lograron 61 asientos, la centroderecha 34, la derecha dura 42 y el Partido de la Gente 14.
Junto con la primera vuelta presidencial, se eligió este domingo a la mitad del Senado y la totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Por tratarse de una elección con diferencias de votos mucho menores entre los candidatos, hasta la madrugada se seguía calculando quiénes serían los integrantes de la Cámara Baja, a través del sistema D'Hondt, que complejiza la designación de los escaños.
Actualizados los resultados a esta mañana, las diputadas y los diputados electos para el periodo 2026-2030 son los siguientes:
Distrito 1 (3 diputados)
Distrito 2 (3 diputados)
Distrito 3 (5 diputados)
Distrito 4 (5 diputados)
Distrito 5 (7 diputados)
Distrito 6 (8 diputados)
Distrito 7 (8 diputados)
Distrito 8 (8 diputados)
Distrito 9 (7 diputados)
Distrito 10 (8 diputados)
Distrito 11 (6 diputados)
Distrito 12 (7 diputados)
Distito 13 (5 diputados)
Distrito 14 (6 diputados)
Distrito 15 (5 diputados)
Distrito 16 (4 diputados)
Distrito 17 (7 diputados)
Distrito 18 (4 diputados)
Distrito 19 (5 diputados)
Distrito 20 (8 diputados)
Distrito 21 (5 diputados)
Distrito 22 (4 diputados)
Distrito 23 (7 diputados)
Distrito 24 (5 diputados)
Distrito 25 (4 diputados)
Distrito 26 (5 diputados)
Distrito 27 (3 diputados)
Distrito 28 (3 diputados)