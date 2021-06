Candidatos del oficialismo criticaron propuestas sobre pensiones de Jadue

Los candidatos presidenciales del oficialismo criticaron este miércoles el programa de gobierno anunciado por el abanderado comunista Daniel Jadue, sobre todo en materia de pensiones, asegurando que perjudicará a las personas y que evitará un aumento en estos fondos.

En sus propuestas, Jadue explicó que "estamos planteando un sistema de pensiones en donde las AFP no juegan absolutamente ningún rol", y en cambio, se busca establecer "un sistema contributivo con la escalera de seguridad social que plantea la OIT: un sistema de reparto corregido".

Según el abanderado, éste combina el apoyo intergeneracional y el factor de género para igualar las pensiones de mujeres y de hombres, y garantiza una pensión básica universal con un piso mínimo del 75 por ciento del sueldo mínimo.

Ante esto, el ex ministro de Hacienda y candidato de Evópoli, Ignacio Briones, señaló que "hay dos cosas que él (Jadue) no le dice. Lo primero es que realizado el retiro a usted le van a subir la cotización al doble y más, y esa plata ya no será suya como ocurre hoy, sino que irá un sistema de reparto y no a su cuenta, será entonces el préstamo más caro que le hayan dado en su vida, te van a pedir la plata de vuelta y con creces".

"Respecto a lo segundo, sacar el 100 por ciento nos lleva a un sistema de reparto por definición, porque sin fondos la cotización que subirá será para pagar la pensión de quien vaya jubilando y no para usted", detalló el abanderado.

En esta elección presidencial hay 2 proyectos en disputa: @danieljadue reivindica saltarse las reglas, da recetas mágicas y cree que la justicia social es posible sin desarrollo económico. Nosotros defendemos la libertad, la vía institucional y reformas profundas pero serias. — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) June 16, 2021

En la misma línea, el candidato independiente Sebastián Sichel indicó que "hay una obsesión con robarle o quedarse con los recursos de las personas que ahorran por el fruto de su trabajo todos los días".

"Deberíamos estar mucho más preocupados de cómo subir las pensiones en Chile y cómo administrarlas bien, y lo que parece es que muchos lo que quieren es ver cómo se pueden hacer de esa plata que los chilenos han ahorrado sistemáticamente", puntualizó.

Mientras que el abanderado de RN y el PRI, Mario Desbordes, calificó las propuestas de "muy malas" y aseguró que estas "sólo condenan a pensiones de miseria".

"Cada candidato está presentando su programa"

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no opinó sobre el programa de Jadue y afirmó que "cada candidato está presentando su programa, me parece que en democracia es eso lo que corresponde y será la gente quien evalúe, por supuesto, su programa. En este tiempo también cada candidato tendrá que explicar cuáles son la implicancia de aquello y cómo va a lograr cumplir con su programa".

"Los presidenciables también tendrán que dar cuenta a la ciudadanía el día de mañana, cómo piensan lograr cumplir con esto, o si alguien no quiere un sistema, tendrá que explicar cuál es el sistema alternativo, para que las personas tengan pensiones dignas, que es una de las demandas ciudadanas más sentidas", señaló el secretario de Estado.