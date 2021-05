El candidato a la Gobernación Regional Metropolitana, Claudio Orrego (DC), aseguró que "no ganaron sólo los independientes y el Frente Amplio", quien pasó a segunda vuelta en esta elección junto a la aspirante de dicha coalición, Karina Oliva.

El aspirante a la Gobernación hizo una análisis post elecciones y señaló que "a Unidad Constituyente no le fue bien en convencionales, hubo una gran señal de la ciudadanía de optar por independientes y eso lo leyeron todos los actores políticos".

"El gran ganador hoy día son los independientes, son lejos los más votados y eso es una señal para toda la clase política y el que quiera verlo bien y el que no simplemente no quiere verlo. Ahora, si se mira en materia de gobernadores o alcaldes, la verdad es que el resultado no fue malo", indicó.

Orrego fue la primera mayoría en las elecciones de este fin de semana, logrando un 25,5 por ciento de las preferencias. La segunda vuelta para gobernadores regionales se realizará el próximo 13 de junio.

