DC y PPD lamentaron decisión del FA de no ir a primarias conjuntas

Los presidentes de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, y del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, criticaron la decisión del Frente Amplio (FA) de no aceptar primarias con la ex Nueva Mayoría para las municipales y la elección de gobernadores regionales.

"Descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales", resalta la declaración con la que el FA echó por tierra la opción de primarias.

Junto a ello, la mesa dio a conocer su apertura a negociar pactos de omisión con otros sectores de oposición. Algo que para los dirigentes de la DC y la PPD sigue la lógica de la "vieja política" criticada por el Frente Amplio.

"Hoy el FA pone una lápida a la posibilidad de #Primarias de la oposición para elección de alcaldes y gobernadores regionales. Optan por "pactos por omisión" que dan la espalda a ciudadanos y territorios. Prometieron renovación y repiten la peores prácticas de la vieja política", sostuvo Chahín a través de las redes sociales.

Muñoz, en tanto, lamentó la decisión del FA de no ir a primarias para que "la gente escoja los candidatos unitarios de oposición a las elecciones municipales y regionales. En cambio, prioriza la identidad propia y la vieja práctica de acuerdos por omisión. Persistiremos en la unidad posible".

Críticas desde RD

La postura de la mesa nacional del FA no sólo generó molestias en la ex Nueva Mayoría, sino que también al interior del propio bloque de izquierda, donde los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo, ambos de Revolución Democrática,expresaron sus reparos.

"No entender que la unidad de las fuerzas progresistas es indispensable para poder garantizar el pueblo de Chile, que el resultado final de este proceso va a ser exitoso y no un fracaso es simplemente ceguera política. Hoy día la identidad de los partidos políticos o de los de las coaliciones no tiene ninguna importancia al lado del objetivo que el pueblo nos ha exigido defender, que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la cambiar la calidad de vida en otro país. Por lo tanto, yo no logro entender la decisión del Frente Amplio", dijo Vidal.

Respeto la decisión de la mesa nacional del @elfrente_amplio pero creo que se está cometiendo un profundo error, la responsabilidad con el país es mucho más grande que cualquier proyección identitaria. https://t.co/9pfh5p3vf4 — Natalia Castillo (@ncastilo) September 27, 2020

PR se suma a las críticas

A las críticas de Muñoz y Chahín también se sumó el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien pidió no tener temor a la democracia.