Diputados solicitan al Gobierno no postergar elección de intendentes y fortalecer atribuciones del cargo

Ante las voces que plantean que no están dadas las condiciones para realizar las elecciones de gobernadores regionales de octubre próximo, la Cámara de Diputados solicitó al Gobierno que haga lo posible por no postergar los comicios y a la vez fortalecer las facultades de ese futuro cargo.

La Sala aprobó, con 128 votos a favor –hubo 3 en contra y 16 abstenciones, principalmente de RN y la UDI-, un proyecto de resolución que solicita al Presidente Sebastián Piñera que "adopte todas las medidas necesarias para celebrar las elecciones de gobernadores regionales, realizar una adecuada transferencia de competencias y enviar un proyecto de ley de rentas regionales".

Las atribuciones que tendrán los futuros gobernadores electos ha sido el tema principal de la discusión, ya que hay voces que plantean que cuestionan que la ley no les otorgó las suficientes, por lo que se transformarán en cargos "decorativos".

Aprobado por amplia mayoría el Proyecto de Resolución (que no es una Ley), para pedirle al Presidente y al Gobierno que bajo ningún punto de vista se corran las elecciones de Gobernadores Regionales, sino que se fortalezca ese rol. No hay excusas para postergar esta elección.

Incluso la Asociación Chilena de Municipalidad advirtió que no están dadas las condiciones para la votación ni implementar el cargo ya que el proceso, "como está, no va a aportar totalmente nada al desarrollo de las regiones" y no es más que "una descentralización de mentira: elegir gobernadores con pocas y escasas atribuciones", además de que también tendrá que darse en medio del debate constitucional.

El presidente de la organización, Germán Codina (RN), complementó hoy asegurando que más que pedir una postergación de la elección, "lo que hicimos fue plantear una reflexión".

"Creo que después de la encuesta CEP y del estallido social es evidente que la gente no quiere más gastos en burocracia ni en cosas que no le van a cambiar realmente la vida. Siento que haya muchos a los que les falta ponerse los pantalones y hablar con total honestidad. Lo que está sucediendo es que se está creando un cargo que va a ganar 3, 4 millones de pesos y que no va a tener atribuciones, se va a convertir en un botín político", expuso el también alcalde de Puente Alto.

Subdere reitera interés en "perfeccionar" la ley

Desde el Gobierno, el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, afirmó que "estamos trabajando para cumplir el mandato del legislador, que es implementar este proceso de regionalización".

No obstante, apuntó, "si existen voces que nos hagan llegar preocupaciones, planteamientos, y esas voces provienen directamente de la ciudadanía, tenemos que escuchar, analizar y evaluar".

"El Parlamento tiene inquietudes permanentes sobre este tema, y no es misterio para nadie que la ley no es lo suficientemente fuerte, por eso queremos perfeccionarla", reconoció.

El Ejecutivo espera enviar la comprometida ley corta para subsanar los problemas que se han detectado en el proceso, entre ellos las competencias, para lo cual el año pasado había constituido una mesa técnica, cuyo trabajo concluyó en septiembre, pero el tema quedó en segundo plano tras el estallido social.

Presidente del Senado advierte riesgo de que haya gobernadores "decorativos"

Desde la UDI, que aportó dos de los tres votos en contra del proyecto de resolución de la Cámara Baja –diputado Juan Coloma y Guillermo Ramírez-, la timonel Jacqueline van Rysselberghe considera que no hay espacio para postergar las elecciones porque ya es un tema legislado.

En tanto, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), ve "difícil" la opción de retrasar los comicios, "porque de alguna manera los territorios y las regiones tienen una expectativa de iniciar un proceso de descentralización", dijo esta mañana en El Diario de Cooperativa.

"Ahora sí hay un tema que los alcaldes plantean de que el proceso constituyente es un algo nuevo, que no estaba cuando se legisló, y ahí se va a definir si realmente este país quiere ejercer su descentralización", agregó.

Aquel "es un tema que hay que mirarlo", subrayó, pero "sin postergar este traspaso de decisión a las regiones, (ya que) si no llevamos adelante el traspaso de competencias, efectivamente sería una autoridad decorativa, es un riesgo y tenemos que hacernos responsables".