Diputados y senadores continúan discutiendo opción de restablecer el voto obligatorio

Este lunes la Cámara de Diputados y el Senado continuaron con el debate sobre un posible regreso del voto obligatorio en el país, opción que ha tomado importancia luego de la baja participación ciudadana en las últimas elecciones populares.

En la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja se está discutiendo en general el proyecto de ley que busca sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar; mientras que en la Comisión de Constitución del Senado se analiza -en segundo trámite- la iniciativa que pretende modificar la Carta Magna para restablecer el voto obligatorio en votaciones populares.

Sobre estas alternativas, María Jaraquemada, oficial de Programa en Chile y países del Cono Sur, IDEA Internacional, advirtió esta jornada a los diputados que "restaurar el voto obligatorio tiene que ir de la mano con otras señales".

"No puede ser solo restaurarlo, tiene que ser a través de campañas de educación y mensajes, idealmente con sanciones benignas e incentivos que pueden ser a grupos específicos o más bien amplios", solicitó la experta.

Por su parte, Javier Sajuria, director de Espacio Público, llamó a cuestionar los motivos por lo que el agente no vota, ya que puede ser "porque no están obligados a votar o porque la oferta política que está frente a ellos no es lo suficientemente atractiva".

"El problema de todos estos proyectos, desde el punto de vista normativo o ético, es que hasta ahora lo que hace es traspasar el costo de la baja participación a la ciudadanía y no traspasa el costo a quienes están llamados a traer la participación, que en este caso son los partidos políticos y los distintos actores políticos", puntualizó.

En ambas cámaras se analiza la experiencia comparada en distintos países de Latinoamérica y el mundo, en los que cuentan con voto obligatorio con sanciones altas, voto obligatorio sin sanciones y voto voluntario.

Servel descartó opción de cambios en el padrón electoral

Ante esto, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, señaló que el padrón electoral ya está cerrado y que ya no se pueden realizar cambios, como por ejemplo la desinscripción, que era una posibilidad que se ha planteado en el debate parlamentario como alternativa al voto obligatorio.

"La desinscripción de los registros electorales es como permanente, tendría que tender a hacer un nuevo procedimiento de inscripción. La verdad que con la anticipación a noviembre no es aplicable, el cambio de domicilio terminó el sábado porque cerramos los datos para conformar el padrón electoral", indicó el representante del Servel.

"El padrón ya no se modifica, o sea, ya no considera a nadie más que quiera hacer cambios de ningún tipo. Ahora la implementación de sanciones podría ser eventualmente, pero depende de cuál sea el procedimiento", advirtió Tagle.

El debate en la Comisión seguirá a la espera también de que el Gobierno pueda abordarlo ante los senadores, también falta definir el plazo para la presentación de indicaciones y cuando se va a votar en general y en particular.

Además, el presidente de la instancia, el senador Pedro Araya, comentó que se trata de un tema que muy probablemente se va a tratar en la Convención Constituyente.