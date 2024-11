Francisco Orrego: "Ha estado bien feo el nivel de campaña"

El candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Francisco Orrego (RN), respondió las críticas que ha recibido durante la campaña por el balotaje, en el que se enfrenta contra el candidato a la reelección Claudio Orrego (Indepedniente).

El representante de Renovación Nacional, acompañado del senador Manuel José Ossandón (RN), presentó esta mañana un proyecto de inversión en pavimentación para calles y avenidas para las 52 comunas de la ciudad.

En ese contexto, Orrego aprovechó de responder a las críticas que recibe su campaña e invitó a su contrincante a "debatir ideas".

"Ha estado bien feo el nivel de campaña, muchos ataques personales, muchos ninguneos. Se me ha atacado por distintos flancos, se me ha tratado de 'Pancho Malo', se ha dicho que no tengo las capacidades ni la experiencia, que no puedo estar en este cargo porque no provengo de la elite", señaló.

Asimismo, acusó que "se ha dicho por parte de mi contendor que no conozco la ciudad, yo lo invito a debatir ideas".

"Estoy cansado, estoy cansado de todo el día dar explicaciones por dichos de terceros, por ataques personales", cerró.

Ossandón: Demócratas está con Francisco Orrego

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón se refirió al debate interno de Demócratas, luego que su par Matías Walker –vicepresidente de la colectividad- entregara su apoyo a Claudio Orrego, pese a que la posición de su partido es apoyar a Francisco Orrego.

"Es un caso aislado, el caso de Matías Walker yo creo que es porque tiene una amistad de muchos años con Claudio Orrego, pero eso yo lo he conversado y no involucra al partido. Los demócratas están apoyando a Francisco Orrego, así de claro", sostuvo.

No obstante, reparó en que "hay que entenderlo" porque "humanamente, llevan 20-25 años, eran compañeros de un partido político".