Tópicos: País | Política | Elecciones
Insulza, Durana, Ebensperger y Prohens dicen adiós al Senado
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
No lograron ser reelectos para el periodo 2026-2034.
La elección legislativa de este domingo, que renovó 23 de los 50 escaños del Senado en siete regiones, se caracterizó por la derrota de figuras con larga trayectoria y el ingreso de nuevos liderazgos.
Cuatro de los nueve senadores en ejercicio que competían en las urnas no lograron ser electos para el periodo 2026-2034: