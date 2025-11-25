Lagos Weber: Ojalá Kast piense lo mismo que Piñera en DD.HH.

Ricardo Lagos Weber, senador PPD y vocero de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, reaccionó este martes, en El Primer Café, al apoyo de la familia Piñera Morel al aspirante de derecha, José Antonio Kast, aprovechando la instancia para emplazar directamente al líder del Partido Republicano.

El parlamentario comenzó su intervención con un reconocimiento al fallecido expresidente Sebastián Piñera: "Quiero hacer un buen recuerdo de él. Creo que fue un demócrata, una persona que estuvo claro cuando la disyuntiva, cuando había que hacer una elección binaria, entre un Sí y un No en un plebiscito hace miles de años atrás. Él optó por el No para terminar con la dictadura; habló de los cómplices pasivos y fue el Presidente, el único de su sector, que firmó el acuerdo 'para que nunca más en Chile', a propósito de los 50 años del golpe militar".

Respecto a la opinión de Magdalena Piñera, hija del exmandatario, quien advirtió que como familia están "súper claros y convencidos de que el adversario político es una candidata del Partido Comunista", Lagos Weber señaló que "es una opinión y hay que respetar todas las opiniones. En ese sentido, yo no voy a cruzar con esa opinión".

"Solamente decir de que, al final del día, en nuestro país las cosas se ven en los hechos y los hechos son de que el Presidente Piñera era una persona que tenía claro dónde estaban los abusos de los derechos humanos, cómo pararse frente a eso y ojalá que el candidato de derecha piense lo mismo que el Presidente Piñera en eso, que lo dejaron solo, por lo demás, cuando se cumplieron los 50 años del golpe. Quedó solito, él solo", concluyó.