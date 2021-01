Lavín: Si fuera presidente vetaría proyecto de aborto libre

El alcalde de Las Condes y precandidato presidencial, Joaquín Lavín (UDI), señaló este domingo que está en contra del aborto libre y que en caso de ser electo presidente vetaría un posible proyecto en la materia.

"Yo creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Un proyecto así yo lo vetaría si fuera presidente", aseguró el jefe comunal en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

En la misma línea, el jefe comunal afirmó que su mirada también es "más conservadora" en otros temas valóricos como el matrimonio homosexual y la eutanasia.

"En el caso de la adopción homoparental, yo soy partidario que el Acuerdo de Unión Civil permita la adopción, pero no del matrimonio (entre personas del mismo sexo). En el caso de la eutanasia, no me gusta. Son temas que hay que discutirlos más", puntualizó Lavín.

Sobre este último punto, el alcalde indicó que "cuando un enfermo es terminal, uno no puede estar a través de cuidados en cuidados alargando artificialmente la vida", pero aseguró que le preocupa que los adultos mayores tomen esta decisión porque sienten "que molestan".

Finalmente, el precandidato afirmó que un posible gobierno suyo buscará que "todos vivamos en el mismo Chile", pero alertó que para lograr eso "hay que hacer una serie de cosas, como descentralizar, darle más plata a los municipios, modernizar el Estado".