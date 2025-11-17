Síguenos:
Tópicos: País | Política | Elecciones

Los famosos que llegan al Congreso, y los que perdieron la elección

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido de Parisi suma dos diputados venidos desde la televisión, mientras que la mayoría fracasó en su intento.

Los famosos que llegan al Congreso, y los que perdieron la elección
En toda elección llegan a la papeleta de candidatos "rostros" que buscan capitalizar en votos su conocimiento mediático, y este 16 de noviembre no fue la excepción, pero quien ganó fue solamente el Partido de la Gente (PDG), la colectividad creada en torno a Franco Parisi.

Así, fueron electos diputados Javier Olivares, exanimador juvenil y luego rostro de noticias en EE.UU., por el distrito 6; y Cristián Contreras, conocido como "Dr. File", hermano de la actriz Ángela Contreras y recurrente panelista de temas "paranormales" en televisión.

También llega a la Cámara Baja el actor Ignacio Achurra, hijo del también actor Patricio Achurra, por el Frente Amplio en el distrito 14.

En tanto, perdieron la elección:

  • Carola Julio, en el distrito 6, por Evópoli
  • Marlen Olivarí, en el distrito 7, como RN
  • Felipe Ríos, en el distrito 7, por el Partido Liberal
  • Juan Carlos Valdivia, en el distrito 8, en cupo DC
  • Gonzalo Egas, en el distrito 8, en cupo Demócratas
  • Ariel Mateluna, en el distrito 9, por Acción Humanista
  • Felipe Vidal, en el distrito 9, por Evópoli
  • Juan Pablo Sáez, en el distrito 10, por Demócratas
  • Sandra Solimano, en el distrito 10, por Demócratas
  • Jean Pierre Bonvallet, en el distrito 10, en cupo Social Cristiano
  • Li Fridman, en el distrito 12, por el PS
  • Macarena Venegas, en el distrito 13, por Evópoli
  • Pablo Herrera, en el distrito 14, por RN
  • Patricio Laguna, en el distrito 15, por Demócratas
  • Carolina Herrera, en el distrito 15, por el PS
  • Julio Martínez, en la circunscripción Valparaíso, por el PNL

Ente los "antiguos famosos" que saltaron ya hace tiempo a la política también hubo resultados dispares, porque lograron reelegirse como diputados Hotuiti Teao (UDI, distrito 7), Pamela Jiles (PDG, distrito 12), Ana María Gazmuri (AH, distrito 12) y Marisela Santibáñez (PC, distrito 14).

En cambio, Carolina Marzán no logró pasar de la Cámara al Senado y perdió en cupo PPD en la circunscripción Valparaíso.

