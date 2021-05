Viviana, una joven no vidente de La Pintana, denunció no haber podido votar sin asistencia por su carta a constituyente ni para concejal en el Centro Educacional de la comuna porque las plantillas Braille, que se usan sobre las papeletas para facilitar la lectura a personas ciegas, no calzaban con la información de los candidatos. Finalmente pudo sufragar con ayuda.

