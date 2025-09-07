Oficialismo busca calmar tensiones en el comando de Jeannette Jara

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, enfrentará una semana clave con dos frentes abiertos: la necesidad de calmar las tensiones internas en la coalición; y la carrera contrarreloj para finalizar su programa de Gobierno antes del primer debate televisado, fijado para este 10 de septiembre.

La controversia se dio, en parte, por las declaraciones del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre figuras como el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y también por las complicaciones que tiene la abanderada respecto a candidatura al parlamento del exalcalde Daniel Jadue (PC).

En un gesto para apaciguar el ambiente, el Partido Socialista (PS) ha buscado cerrar filas, puesto que Carmona se reunió con Jara en la casa de la presidenta socialista, Paulina Vodanovic, quien -en conversación con El Mercurio- se identificó como una figura "conciliadora" dentro del bloque.

FA: "Resolver diferencias naturales"

El diputado Andrés Giordano (Frente Amplio) enfatizó que el esfuerzo "está puesto en que las diferencias naturales que existan, somos siete partidos en una de las listas, dos partidos en otra, que puedan haber en las conversaciones, se tienen que resolver en los espacios internos".

"Las pulsiones de los comentarios de prensa no le hacen bien a un proyecto que tiene mucho que entregarle al país, mucho que proponer", indicó el parlamentario.

"Lo que pasa -agregó- es que ya existe una propuesta programática previa, pero que se ha ido robusteciendo porque a nosotros no nos interesa que los programas los fijen simplemente los partidos, sino que a propósito de que queremos convocar a una ciudadanía que no es necesariamente militante o que muchas veces ni siquiera ha tenido un acercamiento con la política institucional, que hoy día sean convocados a participar de esa construcción de ideas, de lineamientos, de propuestas. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un programa robustecido".

El equipo de campaña trabaja con plazos definidos: la fecha límite para tener el programa completo es el 17 de septiembre. Hasta el 14 del mismo mes, día en que finaliza la gira nacional de Jara, se seguirán sumando expertos y propuestas de las 26 comisiones programáticas.