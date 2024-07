Oposición pide "sincerar" debate: "El voto obligatorio sin multa es igual al voluntario"

Este martes, el Senado terminó de votar el proyecto de ley que extiende a dos días las elecciones comunales y regionales, el sábado 26 y domingo 27 de octubre, sin embargo, la oposición criticó los votos en contra del oficialismo a la norma que pretendía aumentar las multas para quienes no asistieran a sufragar.

En El Primer Café, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) fustigó que "el voto obligatorio lo sacamos desde el Congreso a finales del 2022. Llevamos más de un año y medio y el Gobierno no implementaba esto. Yo creo que, de manera asolapada, hay algo que no están convencidos, porque no les ha ido bien con el voto obligatorio, porque toda su ideología que ha ido en los plebiscito, no pudieron instalarlo en el primero, entonces yo creo que se dan cuenta que no les sirve y no lo transparentan".

"Si usted ve la votación, yo diría que en un 90 por ciento la izquierda y centroizquierda votó en contra de la multa. Entonces que mejor lo diga que no quieren (el voto obligatorio) porque no les conviene", subrayó la parlamentaria.

El exdiputado Luis Pardo (RN), por su parte, aseguró que "el voto obligatorio sin multa es lo mismo que el voto voluntario, y más allá de la cuantía de la multa, yo creo que si no hay claridad respecto de que no ir a votar tiene un costo y va a ser sancionado, no tiene ningún sentido mantener el voto obligatorio".

Además, remarcó que este "no es un problema social", sino que "hay un cálculo en el sentido de que el voto obligatorio genera un efecto benéfico porque se disipan los efectos clientelares, por ejemplo, municipalidades donde vota muy poca gente y que los que van a votar son los que tienen algún tipo de ayuda municipal, el voto activista, en fin. Yo creo que cuando vota toda la ciudadanía se produce una mayor representación de la ciudadanía y creo que eso es positivo y eso sin sanciones no funciona".

En tanto, la secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, declaró que "el hecho que las multas sean altas o que se están estableciendo multas en este proceso electoral, no logra convencerme como que sea el gran argumento", aunque sí dstacó que "debemos pensar en quiénes son más vulnerables y que una multa muy alta genera situaciones complejas".

Sin embargo, reflexionó que el voto obligatorio se implementó "justamente para romper lo que se había transformando propio de nuestro sistema político, que era hablarle a algunos grupos, y quienes fueron quedando fuera de esta visión global de políticas públicas, dejaron de votar, sintieron que la democracia no les servía ni respondía".

Desde el oficialismo, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, aclaró que "es falso que se quiera volver al voto voluntario, porque el problema es que hay multas por no ir a votar de 200 mil pesos o más, es una cifra enorme, y lo que pretendemos es que se rebaje la multa".

Por lo que fustigó que "no se puede andar suponiendo malas intenciones de cálculos electorales. Esto es un problema, las multas la gente no las puede pagar y hay que rebajarlas".