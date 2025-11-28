Pavez y reunión Frei-Kast: "El eje Sí/No se va acabando"

El encuentro entre el exmandatario demócratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, forma parte de un reordenamiento del panorama político que supera el clivaje histórico del Sí y el No de 1988, afirmó este viernes Máximo Páez (UDI) en El Primer Café de Cooperativa.

"Tampoco hay un apoyo explícito (del otrora jefe de Estado al líder republicano), pero yo creo que la señal de Kast con Frei dice relación con dos cosas: lo primero es que, a pesar de que hay un mundo de la izquierda y del centroizquierda que lo que voy a decir les va a molestar muchísimo, cada día el eje Sí/No, el eje Concertación/Alianza por Chile o Concertación/derecha se ha ido acabando y el Frente Amplio, el octubrismo y este Gobierno han sido especialmente eficaces en potenciar el término de ese antiguo ciclo", dijo el subsecretario.

A su juicio, existe una "coherencia" entre Frei -que encabezó el segundo Gobierno de la Concertación tras el retorno a la democracia- y Kast "en el Chile del 2025; no en el Chile del 1995", cimentada -sostuvo- en que la DC, bajo las presidencias de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) e hijo, "nunca estuvieron apoyando al Partido Comunista", fuerza en la que milita la candidata oficialista y la Falange, Jeannette Jara.

Además, Pavez recordó que Frei Ruiz-Tagle apoyó la opción Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022, un punto de encuentro con el sector de Kast, y concluyó que el gesto es "valiente" y busca "reordenar los desafíos de Chile", desestimando que sea "una señal de incoherencia".

Respecto a Jara, Pavez fue crítico con su desayuno con la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), sugiriendo que la ex comisionada para los Derechos Humanos "hipoteca gran parte de su candidatura para ser secretaria general de las Naciones Unidas, porque lo que hace incorporarse de partisanamente a la disputa electoral de una candidatura que seguramente va a perder".

Páez cuestionó la ambigüedad del gesto, señalando que en la primaria del oficialismo Bachelet "nunca se la jugó por Jeannete Jara después ni tampoco por Carolina Tohá. Entonces, me llama la atención esta apuesta, esta reunión tardía en los últimos estertores de la campaña, lo cual creo que, evidentemente, que obedece a la reunión del expresidente Frei con la José Antonio Kast".

Walker: "La DC nunca ha sido anticomunista"

La interpretación de Pavez sobre la reunión de Frei y Kast fue rebatida por el exmilitante y extimonel de la DC Ignacio Walker, quien cuestionó "el argumento comunista" del panelista UDI.

"La Democracia Cristiana durante 80 años -y esto es lo que la hace muy interesante en Chile y en el contexto internacional, incluso comparada con Europa- nunca ha sido anticomunista", indicó el otrora canciller.

Walker citó a Frei Montalva de los años 40: "Hay una sola cosa peor que el comunismo y es el anticomunismo", y agregó que "la Democracia Cristiana siempre resistió esta tentación" dado que "en nombre del anticomunismo se han cometido las peores atrocidades, y que lo diga la historia más reciente".

En esa línea, el también exsenador apuntó a que la candidatura de Kast representa un "anticomunismo militante", lo que la hace, en su opinión, incompatible con la tradición del partido de Frei.

Sepúlveda: Cita Jara-Bachelet "no fue una compensación" por episodio Kast-Frei

Por su parte, la senadora oficialista Alejandra Sepúlveda (independiente) expresó su propia confusión y conflicto personal con el encuentro Frei-Kast. Recordó la historia de la DC, que siempre ha enfrentado a "la extrema derecha que siempre ha justificado la dictadura del 73 y estos 17 años horribles que tuvimos".

"No quiero hablar de cosas personales, pero hace poco tiempo supimos que Eduardo Frei Montalva, su padre, había sido precisamente asesinado producto de esa dictadura. A mí eso me confunde y me complica en términos personales", señaló la exmilitante del FRVS.

A renglón seguido, la parlamentaria defendió la reunión de Bachelet y Jara, argumentando que "no fue una compensación por este encuentro (de Kast) con Eduardo Frei", sino "una reunión que se ha estado planificando durante bastante tiempo" sobre "el futuro de Chile".

"Quiero ir a la profundidad del abrazo que se dieron estas dos mujeres, de la complicidad que existe y de la mirada de futuro que tienen hacia el país y de cómo ella, Michelle Bachelet, entrega con generosidad absoluta, sin cálculos electorales, sin ningún cálculo electoral, su experiencia", aseveró Sepúlveda.