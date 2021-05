Precandidatos Briones y Sichel llaman a votar: "Es algo relevante"

Los candidatos presidenciales de Chile Vamos Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel votaron este domingo e hicieron un llamado a que los ciudadanos también acudan y hagan ejercer su derecho en estas históricas elecciones.

Tras sufragar, Sichel aseguró que es fundamental la presencia de todos en esta votación y "no solo la élite", además realizó una fuerte crítica a los duros epítetos que lanzó la diputada Pamela Jiles contra el Presidente Sebastián Piñera.

"Hacer un llamado gigante a votar no me pone contento, una democracia en que voten solo la élite y no participen todos los chilenos. El principal derecho a la libertad que hemos ganado los chilenos es a votar, nos costó y espero que todos vayan", puntualizó el es ministro de Desarrollo Social.

"También quiero hacer un llamado respeto a la democracia. Ayer vimos una candidata (Jiles) que no solo ofendió y promocionó a su pareja para ser electo, sino que además no cree en la democracia", indicó el también ex presidente del BancoEstado.

En la misma línea, acotó que la parlamentaria realiza actos que van en contra de lo que hay que predominar en estos días, que es "el respeto y la tolerancia".

Por su parte, Ignacio Briones -que votó en Vitacura- aseguró que el proceso constituyente "será la única vez que vamos a tener la posibilidad de varios de nosotros de votar por quienes redactarán nuestra Constitución, es tremendamente relevante".

"En el plebiscito 8 de cada 10 personas estuvimos por el apruebo, 8 de cada 10 personas estuvimos porque haya representantes electos para redactar nuestras reglas del futuro", indicó el ex ministro de Hacienda.

UDI espera resultados positivos

En tanto, desde la UDI señalaron que esperan tener un resultado positivo en esta jornada de elecciones, tanto en el caso de constituyentes como en alcaldes y concejales.

"Yo creo que vamos a tener una representación bastante similar en materia municipal y en materia constituyente esperamos tener un muy buen resultado también", detalló el presidente del partido, Javier Macaya.

El líder de la UDI aseguró que "acá muchas veces se centran en una competencia de manera absurda de cuál era el partido más grande o de cuantos constituyentes sacó cada partido... Creo que vamos a tener una muy buena representación, que será el reflejo del trabajo que hemos hecho y vamos a esperar con mucha tranquilidad los resultados".

Durante la tarde, los diferentes comandos de Chile Vamos anunciaron que se reunirán para el conteo de votos en las diferentes elecciones.