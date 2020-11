Primaria de gobernadores: Karina Oliva y Claudio Orrego triunfaron en la Región Metropolitana

La politóloga Karina Oliva y el ex intendente Claudio Orrego triunfaron en la elección primaria de gobernadores para la Región Metropolitana de este domingo, y aseguraron su presencia en la papeleta de la elección definitiva, del próximo 11 de abril.

Oliva, representante del partido Comunes (surgido en 2019 de la fusión de la Izquierda Autónoma y Poder Ciudadano), se impuso al ex presidente de Revolución Democrática Sebastián Depolo y a la historiadora María José Cumplido, aspirante del Partido Liberal; esto en la primaria del Frente Amplio.

"Que nunca más ganen las comunas del Rechazo"

"Queremos construir una ciudad que nunca más segregue ni invisibilice, que nunca más ganen las comunas del Rechazo en la Región Metropolitana, sino que gane la voluntad popular", dijo Oliva a propósito de su triunfo.

"Que haya ganado una candidatura feminista es cambiar la historia", dijo la militante frenteamplista, que también indicó que "es momento de cambiar el chip: todavía hay partidos de la transición que creen que la política se hace sólo con los partidos. Nosotros creemos que se hace con la ciudadanía. Queremos derrumbar los muro que puso la transición", indicó.

Consultada por la baja concurrencia ciudadana que marcó la jornada, Karina Oliva afirmó que "la gente no pudo participar porque no sabía. Se requería un trabajo de información" que no hubo, en su opinión, de parte del Gobierno.

"Desde hoy día vamos a empezar a convocar a toda la gente, para que participe el 11 de abril", cerró.

"La gente quiere más seguridad, más empleo y mejor política"

En el pacto Unidad Constituyente, que reúne a partidos de la ex Concertación, el DC Claudio Orrego se impuso con amplia ventaja sobre los ex ministros de Salud Helia Molina (PPD) y Álvaro Erazo (PS).

"Hemos dejado los pies en la calle recorriendo las 52 comunas de la Región Metropolitana, hemos escuchado el clamor de la gente por más seguridad, más empleo y mejor política", dijo Orrego tras su victoria.

El ex alcalde de Peñalolén acusó que "el Gobierno no ayudó en nada, no hizo ninguna campaña de difusión. Sin embargo, la gente fue a votar".

"Quiero agradecer a los miles de habitantes de la Región Metropolitana que fueron a votar, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia (...) En medio de la pandemia, con todas las dificultades, más de 100 mil personas fueron a votar, porque quieren un Gran Santiago más justo", enfatizó.