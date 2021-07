Schalper aseguró que Sichel es "la opción más competitiva" para los votantes independientes

El secretario general de Renovación Nacional (RN), el diputado Diego Schalper, aseguró este sábado que el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, es "la mejor opción" para captar votantes independientes, ya que -detalló- la oposición tiene "una disputa difícil" con sus abanderado que son más cercanos a la izquierda.

"Sebastián Sichel se va a perfilar como la opción más competitiva para lograr entusiasmar a los sectores del centro y entusiasmar a los muchos independientes que quieren cambios pero no quieren que se pifie el himno nacional, que quieren cambios pero tienen una posición muy nítida en contra la violencia, que quieren cambios pero no quieren que se siga pululando con pretender sacar de prisión preventiva a personas que cometieron delitos comunes", detalló el parlamentario al Diario de Cooperativa.

En esta línea, indicó que "todo este discurso que acompaña a los sectores más de izquierda es algo que no interpreta a la inmensa mayoría de chilenos independientes que lo que quieren son cambios con libertad", por lo que el perfil de Sichel logrará "llegar a esos sectores".

Es por esto que aseguró que "Chile va configurando por el lado nuestro, por la centroderecha, una opción que básicamente lo que promueve son cambios en libertad, son cambios con responsabilidad, con respeto a la institucionalidad y con un rechazo a la violencia. Ese será nuestro planteamiento, una opción de cambio, pero dentro de un contexto de libertad".

Además, afirmó que el abanderado independiente es una "opción muy potente" porque trasciende los partidos políticos tradicionales, pero entiende que son parte de su desafío y que trabajará "desde y con los partidos" de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Problemas de la oposición

Por otra parte, Schalper afirmó que la oposición tendrá "una disputa no fácil" con sus candidatos para obtener votos de personas de centro e independientes, dado que todos están más ligados a sectores de izquierda y que será ese grupo al que tendrán que ir a buscar votantes.

"Hay una disputa no fácil (en la oposición) porque Yasna Provoste es de los sectores más de izquierda de la Democracia Cristiana; Gabriel Boric -que al lado Jadue podrá ser moderado- , no es un planteamiento moderado, es más cercano a Evo Morales que Angela Merkel; además la gente de la Lista del Pueblo, de los sectores más radicalizados, también van a querer tener una expresión electoral, entiendo que podría ser Jorge Sharp".

"Creo que en la oposición habrá una disputa más por quién copta los sectores de izquierda que por otros sectores de centro", aseguró el parlamentario, quien también afirmó que Sichel ante este escenario tiene "una oportunidad espectacularmente importante" de captar a este grupo.

Cambios de la centroderecha "aburguesada y desactualizada"

El diputado aseguró que uno de los grandes desafíos de la centroderecha es dejar de ser "aburguesada y desactualizada" y poder avanzar en "modernizar su estructura'' para alcanzar una mayor representatividad en su sector

"Nosotros tenemos estructuras totalmente obsoletas desde el punto de vista del posicionamiento que hoy se necesita, necesitamos espacio para los estamentos, necesitamos espacio para las causas y necesitamos mucho mejor trabajo territorial", puntualizó a Cooperativa.

"Creo que este fariseísmo entre, por decirlo así, una centroderecha que enfatiza lo económico y una centroderecha que enfatiza lo social, es absolutamente absurdo. No existe ningún desarrollo social que no involucre crecimiento económico y al mismo tiempo, el desarrollo económico que no respeta a las comunidades, que no respeta el medioambiente, que no tiene a la vista un desarrollo integral de los trabajadores, es un desarrollo económico que no cuaja", detalló el parlamentario.

Finalmente, el diputado señaló que "nosotros tenemos que renovarnos en las estructuras internas, tenemos que renovarnos en nuestro discurso y en nuestro programa, y lo más importante, tenemos que renovarnos en nuestra cultura".