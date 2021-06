Tras nueva derrota electoral, Chile Vamos pide unidad de cara a las primarias

Tras un nuevo fracaso del oficialismo en las elecciones de gobernadores regionales, en las que solo tuvieron un ganador en las 16 regiones, parlamentarios analizan los factores de esta derrota y llaman a una "máxima unidad" del sector para enfrentar las primarias presidenciales.

Según acusan desde Chile Vamos, hay problemas en la dirección de los partidos y en la visión política del Gobierno, lo que generó que se le diera poca importancia a este proceso eleccionario, que dejó como gran ganador a la centroizquierda.

El independiente pro Evópoli Luciano Rivas se transformó en el único candidato del oficialismo que logró triunfar en estas elecciones, imponiéndose en las votaciones de La Araucanía.

Ante esta situación, el senador UDI Claudio Alvarado indicó que "no dimensionamos la importancia que tenía la elección de gobernadores y lo que significa administrar el territorio. Al no darle importancia, no dedicarle tiempo ni preocuparnos de tener buenos candidatos, estamos pagando las consecuencias en los resultados electorales de ayer".

"No tener el control territorial en 15 regiones hace mucho más complejo y difícil un trabajo electoral; lo único que nos va a ayudar es la máxima unidad posible de nuestros partidos y también de Republicanos", puntualizó el parlamentario.

Pese a esto, desde Chile Vamos aseguran que no hay tiempo para seguir molestos con la situación, dado que en las próximas semanas enfrentan la primaria presidencial del sector, en la que esperan un gran número de votantes.

Candidatos presidenciales lamentan los resultados

En tanto, Mario Desbordes, candidato presidencial de RN y el PRI, criticó de forma dura al Gobierno por estos negativos resultados en las elecciones, asegurando que no ha tenido "visión política".

"El Gobierno por supuesto no ha tenido ninguna visión política en su actuar. Que el Gobierno haga un tremendo anuncio en materia de ayudas sociales y que no lo haya hecho antes de la elección, es algo que ningún gobierno sensato en el mundo habría hecho. ¿A qué Gobierno se le puede ocurrir esperar hasta después de una elección para hacer este tremendo anuncio? No es mucho lo que espero del Gobierno", detalló el ex ministro de Defensa.

Por su parte, Ignacio Briones, abanderado de Evópoli, se desligó de esta crítica y afirmó que "es malo analizar estos resultados electorales en la clave de la vieja política, de si esto que hizo el Gobierno tal o cual día afectó o no".

"Tenemos que poner a los ciudadanos al centro, tenemos que mirar de frente, dejar de pegar, de criticar, de irnos a los extremos y de atrincherarnos", puntualizó el también ex ministro.

Durante esta jornada se realiza una reunión del Comité Político ampliado en La Moneda, para analizar estos negativos resultados para el oficialismo.