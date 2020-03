El sociólogo Eugenio Guzmán (Libertad y Desarrollo) criticó en El Primer Café que haya un sector de izquierda que, afirmó, "les da el carácter de héroes a los encapuchados". Recordó, en este punto, el polémico acto organizado por el senador Alejandro Navarro en la sede del Congreso en Santiago y declamó: "No creo que los héroes se encapuchen. Me suena raro que construyamos la imagen de heroísmo a partir de un encapuchado". A juicio del académico de la Universidad del Desarrollo, "los héroes muestran la cara (...) Yo no imagino al Che Guevara encapuchado", cerró.

