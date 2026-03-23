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Tópicos: País | Política

Exministro Marcel apunta a que el sistema tributario "no está rindiendo lo que debería"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El extitular de Hacienda aseguró que se debe revisar el funcionamiento de los mecanismos para la recaudación fiscal.

También se manifestó abierto a apoyar cambios en la gratuidad similares a los anunciados por el gobierno de Kast.

Exministro Marcel apunta a que el sistema tributario
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El exministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró en Cooperativa que el sistema tributario "no está rindiendo lo que debería" durante los últimos años, lo que amerita una revisión más de fondo para evitar bajas en la recaudación fiscal.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Marcel recalcó que "lo que sí fue negativo fue que tuvimos al final del año un deterioro importante de la recaudación tributaria y eso fue lo que explicó en buena medida esa brecha que tuvimos en el 2025".

"Ahora, claro, mientras se quiera culpar a errores de estimaciones, no vamos a entrar en el fondo de las cosas, que es porqué nuestro sistema tributario, que ha sido objeto de una serie de reformas, varias de ellas incluso del gobierno del Presidente Piñera, no está rindiendo lo que debería y el año pasado, por primera vez en más de 30 años la recaudación del impuesto a la renta, excluida la minería, se movió en la dirección opuesta a la demanda interna, que creció más de un 4 por ciento y la recaudación de impuesto a la renta creció 1,5", detalló.

Para Marcel, "eso es algo muy inusual, que se sale de las regularidades de la recaudación tributaria y tenemos que entender porqué ocurrió".

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