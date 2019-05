Alberto Mayol: "Me echaron del Frente Amplio"

"Me echaron del Frente Amplio", denunció Alberto Mayol en una entrevista que publica este domingo El Mercurio.

El sociólogo y actual vicedecano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Santiago afirmó que, debido a un quiebre interno en el Movimiento Democrático Popular, que él lidera, lo relegaron de la Mesa Nacional; algo que -sostuvo- ya habían intentado ejecutar con antelación.

"De alguna manera, redujeron mi principio de ciudadanía: puedo trabajar, pero carezco de derechos. Esto para mí y todos quienes trabajan conmigo (en el MDP): tenemos derecho a trabajar en los comunales, pero no tenemos derecho político en la mesa nacional", explicó al diario.

Mayol dijo que solucionar esta exclusión requería que el MDP solicitara el reingreso, y contó que lo hizo, pero no fue considerado: "Mandamos dos veces todos los requisitos cumplidos y nos dijeron que no. Si (lo) solicitamos de nuevo validamos un proceso viciado y gravísimo".

"Es la segunda sanción absurda que recibimos. La primera me denegó el derecho a postular en un pacto al Parlamento y me obligó a ir solo (de candidato a senador). Y en esta ocasión se me sanciona luego de que hago una denuncia, y no es porque sea falsa... Me parece masoquista pedir reingreso. Sería absurdo y legalizaría el abuso y la ignorancia", afirmó.

Consultado por si se trató de "una expulsión encubierta", replicó: "La palabra expulsión es la más apropiada, aunque no es la única; es una combinación de degradación de derechos, excomunión, exilio institucional, en fin... Me echaron del Frente Amplio. Fuimos expulsados, tal como se intentó hace dos años".

"Un caso de corrupción de una militante mía"

El ex candidato presidencial señaló que el conflicto comenzó cuando él escribió un mail a la Mesa Nacional del Frente Amplio contándoles lo siguiente: "Me acaba de llegar una denuncia, de una fundación, sobre un caso de corrupción de una militante mía. He investigado a la militante y tiene una denuncia por fraude al fisco del CDE, en otra comuna".

"Aviso que he suspendido a la militante. Mandé todos esos antecedentes a la Mesa Nacional. Más aún, después les preparé un documento con toda la historia. Y le avisé a Rodrigo Echecopar (ex presidente de Revoluciónj Democrática), para avisarle a Giorgio (Jackson)".

"Todos sabemos que hay un grupo que administra el Frente Amplio y me parece normal. Por eso les avisé. Estos ex PPD más otro grupo se juntaron y dijeron: 'Alberto Mayol y su lote se han puesto fuera del Frente Amplio'. Y el Frente Amplio contestó: 'Entendemos que hay un quiebre". Yo expliqué que lo que estoy diciendo que hay es un caso de corrupción. Y si hay un quiebre, que se nos exijan elecciones internas".

Según Mayol, "el Frente Amplio no contestó ninguno de esos correos. Nos dicen que cumplimos todos los requisitos para entrar, pero que no aceptan que entremos, que nos invitan cordialmente a participar en los comunales, que sigamos siendo independientes asociados al Frente Amplio".

"Absurdo"

"Si yo llego informando de medidas rigurosas por un caso de corrupción y termino dejando de ser parte de la Mesa Nacional, no sé qué nombre puede tener eso, más allá de degradación o expulsión. Incluso, abogados del Movimiento pensaron en un recurso de protección, pero el Frente Amplio no tiene personalidad jurídica y preferimos no hacer una causa judicial sin tener claridad en los fundamentos procesales", relató.

Para el académico, el caso demuestra que existía una intención de sacarlo del Frente de una vez por todas: "Es evidente, es como cuando el marido que se quiere separar de su señora usa la pelea por el control remoto... El problema es que, como ya lo he vivido, no me dio ni rabia ni muchas ganas de enfrentarlo. Me pareció absurdo", sostuvo.

En este momento, "la probabilidad de que yo vuelva a una candidatura es muy baja", agregó, señalando que su paso por la actividad política fue "un aprendizaje".

"Mi instinto de supervivencia mejoró ostensiblemente. La política es dura y pasaron cosas insólitas (...) Hay cosas que me dan risa. Cuando llegamos a inscribir las candidaturas (presidenciales) con Beatriz (Sánchez) al Servel, ese día legalmente se funda el Frente Amplio, y se busca hacerlo a la hora de los noticieros. Y me dicen que no entre antes que Beatriz, para que entremos los dos juntos. La espero afuera. Y de repente ella hace una entrada súper rápido, no me avisa, saluda para todos los canales, sola. Yo digo, 'tengo que entrar'. Voy entrando y una persona que trabajaba en RD misteriosamente se cae frente a mí y tapa la entrada. Y yo decía, "esto no lo puedo creer'", rememoró.