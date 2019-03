Diputado Garín disparó contra Jackson, Boric y el Frente Amplio

A principios de marzo el diputado Renato Garín (33 años) presentó su renuncia a Revolución Democrática (RD) y en su primera entrevista después de eso manifestó duras críticas al partido, al Frente Amplio, y a sus principales dirigentes, como son Giorgio Jackson y Gabriel Boric.

El parlamentario acusó una potente desconexión con Chile tanto del partido como del bloque del que forma parte.

"RD no hace más que hablar de RD. Y el FA no hace más que hablar del FA. Hay una desconexión con el Chile muy potente. En parte, y también por Piñera, nosotros somos responsables de José Antonio Kast. Hay un hastío hacia nuestra interpretación del progresismo, que es moralista, que es aleccionadora, que tiende a ofenderse con todo, que es adanista, que cree que la historia comienza con nosotros", planteó en un diálogo con la revista Sábado.

Luego de convertirse en diputado por el distrito 14 (de Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante) en noviembre de 2017 dijo que durante los primeros meses de trabajo se sintió utilizado por ser el "asesor legislativo de toda la bancada".

"Yo sufro. Abrí la puerta para que se aprovechen de mí. Soy un tonto útil. Como todos dicen que soy tan seco, termino haciendo todas las hueás, revisando todos los documentos por el desdén que encontré hacia la parte jurídica", recalcó.

Boric y Jackson

Respecto a los líderes del bloque, con Boric coincidió en Derecho en la U. de Chile y durante 2007 formó parte del grupo que intentó sacar al decano Roberto Nahum, aunque se mantuvo fuera de los focos que estaban sobre las vocerías del actual parlamentario del Movimiento Autonomista, de quien dice que utilizó este y momento y el paro de 40 días en 2009 para llegar a la FECh.

"Se produjo una especie de enamoramiento de la prensa con él, leyó la posibilidad y yo mucho más tarde entendí que el objetivo no era la escuela. El objetivo era la FECh (...) Me dio mucha rabia. Te lo reconozco desde el corazón. Sentí mucha rabia hacia Gabriel por lo que pasó. Siento que él usó la escuela como un trampolín. La escuela era una excusa más de ascenso político", aseveró.

Respecto a Giorgio Jackson, sostuvo que sin ser amigos se generó buena onda, pero que carece de formación en humanidades.

"Yo percibí desde un comienzo que le faltaba formación en humanidades. Que él era más intuición que formación. Que el canon intelectual que uno sigue en derecho, en filosofía o en historia, él no lo tenía. Porque era ingeniero y porque tenía una distancia con la intelectualidad. No nos hicimos amigos, pero comenzó una buena onda. Empezamos a vernos en carretes. Empezaron los joteos con las minas (...) A mí me encantaría que Giorgio mostrara sus patologías, ¿o se le cae el pelo porque sí?", dijo.

Asimismo, dijo que espera ser enfrentado por Jackson y dijo que en el bloque lo necesitan.

"¿Si me van a mostrar como alguien violento? Puede ser. Pero yo creo que no hay cancha. Porque me necesitan. No tienen otro como yo en la bancada. Lo prudente de mi parte, ahora, es guardarme un rato. Lo que sí espero es que si Giorgio me quiere enfrentar, me enfrente directamente, porque con la Javiera Parada y Mayol fue muy oblicuo. Pero no lo va a hacer, porque eso es hacerme crecer a mí. El némesis de Giorgio Jackson y Gabriel Boric", concluyó.