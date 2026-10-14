"Históricamente han servido": Partidos políticos se abren a debatir entrega de bonos ante alto desempleo

Dirigentes de partidos debatieron en El Primer Café sobre la posibilidad de que el gobierno entregue bonos ante las altas cifras de desempleo, desestimando nuevos retiros de dinero desde los fondos de pensiones.

La diputada Ximena Ossandón, vicepresidenta de Renovación Nacional, aseveró que "las cifras son más que preocupantes, Chile no ha recuperado las tasas de desempleo que teníamos antes de pandemia y no es culpa de este gobierno, dejémoslo súper claro, y yo creo que hay planes que el gobierno ha planteado que están mostrando sensibilidad".

"Chile aprendió que no podemos hacer campaña con la plata de las pensiones de la gente (...) la gente no quiere vivir de bonos, es solo por una emergencia concreta antes que la megarreforma dé sus primeros frutos. Efectivamente la gente quiere pega (...) pero hay un periodo donde no le puedo decir 'aguante más'. Históricamente los bonos han servido, son concretos en el tiempo y para personas focalizadas y no nos tenemos que cerrar a eso", recalcó.

Ante esta situación, el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, sostuvo que "entendemos la angustia de miles de familias que están enfrentando la cesantía (...) respecto a los bonos, yo me abro a esa oportunidad, creo que es algo concreto, ahora ya, la gente lo necesita, pero más aún cuando hay un gobierno que durante toda la campaña hablaba de que hay un Estado quebrado, que se caía a pedazos y llevan una megarreforma a discusión en el Parlamento".

Gael Yeomans, timonel del Frente Amplio, planteó que "sí estamos en momento de evaluar ese tipo de medidas, sobre todo porque efectivamente hay personas que llevan mucho tiempo cesantes y no tener ningún tipo de ingreso es solamente ahogarlas y pedirle paciencia a esas personas (no es bueno)".

"Para poder tener más recursos e incluso para evitar ciertos recortes, necesitamos aplazar la reforma tributaria en su puesta en marcha y eso permitiría poder contar con mil millones de dólares, por lo menos, para el presupuesto del próximo año", adelantó.

Finalmente, el vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Meza, manifestó que "si pretendemos con las fórmulas de siempre obtener resultados distintos, yo creo que vamos derecho al desfiladero. Muchas fórmulas se plantean de forma irresponsable, como cuando se habla de un nuevo retiro de pensiones".

"Quiero celebrar la responsabilidad de los argumentos en que se ha intervenido en el tema de los retiros (...) eso me lleva a pensar que si el ambiente de la discusión va a ser ese, de una discusión donde la responsabilidad fiscal va a estar sobre la mesa, nosotros bienvenidos a tener esa discusión. Hoy día no estoy convencido, pero si los argumentos son de ese calibre para hablar de un bono, bienvenida la discusión", sentenció.