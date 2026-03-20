Ignacio Walker: Un gobierno de emergencia está condenado al cortoplacismo

El extimonel DC Ignacio Walker (hoy independiente) dijo en Cooperativa que el concepto de gobierno de emergencia "está condenado al cortoplacismo", por lo que José Antonio Kast deberá buscar tener una "mirada estratégica de mediano y largo plazo" para el país.

En El Primer Café, Walker planteó que "hay una falla estructural de este gobierno, en que un gobierno de emergencia -porque así se ha planteado- necesariamente está condenado al cortoplacismo, es decir, lo que veo en el trasfondo de este tema es que no hay una mirada estratégica de mediano y largo plazo".

El excanciller espera que el gobierno tenga una visión de "hacia dónde queremos que vaya Chile, desde el punto de vista del desarrollo, crecimiento, la innovación. Entonces yo creo que desgraciadamente, por la dinámica de los hechos, nos vamos a ir como ahogando en un vaso de agua, (con) cada una de estas medidas, que pueden ser justificables y que hay que analizar en su propio mérito".

Ante estas palabras, el exministro Cristián Monckeberg (RN) replicó que "la gente votó un gobierno de emergencia y yo estoy de acuerdo que no nos podemos quedar en la emergencia, porque sería agotador. Es evidente, y yo también imagino que no nos podemos pasar los cuatro años en esto, yo creo que la emergencia en algún momento decanta y tenemos que pasar a una mirada de qué queremos con Chile en 10 años, cinco años".

"A mí me encantaría que este gobierno el día de mañana proyecte una continuidad con alguien de la misma línea o del sector y eso no se va a lograr solamente con emergencia, y por lo tanto la emergencia tiene que ser acotada y va a llegar un minuto en que la emergencia tiene que pasar a la fase de tranquilidad, normalidad y estabilidad, porque o sino va a ser imposible", planteó.

Ajuste al Mepco

Una de las medidas más polémicas en medio del recorte anunciado por el Ejecutivo es la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que ingresará durante la próxima semana al Congreso.

Sobre este tema, el senador Juan Luis Castro (PS) recordó que "la reunión que tuvimos con el ministro Quiroz el lunes, donde invitó a senadores de oposición, fue en detalle sobre este punto en particular y en el diagnóstico compartimos la incertidumbre de la guerra de Irán, sobre todo por la temporalidad, porque nadie sabe cuándo termina esa guerra".

"Le pregunté delante de todos si se iba a eliminar (el Mepco) derechamente y me dijo que no, que lo iba a modificar. Lo importante es que la atenuación o el aplanamiento del alza que pueda venir, que es muy vertiginosa, sea lo más eficaz posible para una inmensa mayoría de los sectores que usan el transporte, que son cada vez más, por supuesto a los usuarios de la parafina", añadió.

El parlamentario aseveró que "no olvidemos que el transporte influye decisivamente en el comercio, en el precio de los productos, el traslado de los productos, todo eso es una cadena inflacionaria que se va a ver afectada".

Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, manifestó que "el recorte que se está haciendo es absolutamente necesario (...) que tenga clara la ciudadanía que este recorte ni siquiera alcanza a terminar con el déficit, o sea, hoy día el recorte que se está haciendo es menor al hoyo fiscal que tiene el gobierno este año".

"Es tremendamente difícil y es importante que se haga este recorte. Me parece que es una buena medida hacerlo parejo para todos los ministerios en un 3 por ciento y sobre eso hay mil millones adicionales anunciados de recorte que van a tener que realizarse en sectores donde hay más espacio para recorte", añadió.