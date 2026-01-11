Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.3°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política

Kaiser descarta rol en futuro gobierno de Kast y promete "cooperación crítica"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El diputado del Partido Nacional Libertario aseguró que no ha existido ningún tipo de conversación formal ni ofrecimiento de cargos entre él y el futuro mandatario.

En tanto, dio cuenta que su partido enfocará los esfuerzos en impulsar la "agenda de emergencia" propuesta por el gobierno entrante.

Kaiser descarta rol en futuro gobierno de Kast y promete
 ATON (archivo)

Kaiser adelanta que su sector no dudará en fiscalizar y apoyar según sus principios, independientemente de estar dentro o fuera del Ejecutivo.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aseguró este domingo que no asumirá ningún cargo en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista en "Mesa Central" de Canal 13, el diputado fue enfático al descartar las especulaciones que lo vinculan a una futura participación gubernamental, señalando que no ha existido ningún tipo de conversación al respecto.

"Yo no le he pedido nada, y él no me ofreció nada. Y en ese sentido, supongo que el mínimo común denominador es nada, es que no pasa nada", afirmó el dirigente libertario, que explicó también que los intereses de su partido están en el avance de la llamada "agenda de emergencia" presentada por el Presidente electo, declarando su cooperación en la resolución de problemas.

Kaiser mencionó que la relación con la aministración de Kast estará guiada por una lógica de cooperación crítica, afirmando que, en caso de quedar fuera del gobierno, su partido "va a criticar lo que considere que tiene que criticar, y va a apoyar lo que considere que tiene que apoyar".

"Si estamos dentro del gobierno, vamos a tratar de cooperar igualmente, y probablemente también critiquemos si encontramos que hay algo malo", puntualizó el parlamentario de derecha.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada