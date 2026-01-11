Kaiser descarta rol en futuro gobierno de Kast y promete "cooperación crítica"

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aseguró este domingo que no asumirá ningún cargo en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista en "Mesa Central" de Canal 13, el diputado fue enfático al descartar las especulaciones que lo vinculan a una futura participación gubernamental, señalando que no ha existido ningún tipo de conversación al respecto.

"Yo no le he pedido nada, y él no me ofreció nada. Y en ese sentido, supongo que el mínimo común denominador es nada, es que no pasa nada", afirmó el dirigente libertario, que explicó también que los intereses de su partido están en el avance de la llamada "agenda de emergencia" presentada por el Presidente electo, declarando su cooperación en la resolución de problemas.

Kaiser mencionó que la relación con la aministración de Kast estará guiada por una lógica de cooperación crítica, afirmando que, en caso de quedar fuera del gobierno, su partido "va a criticar lo que considere que tiene que criticar, y va a apoyar lo que considere que tiene que apoyar".

"Si estamos dentro del gobierno, vamos a tratar de cooperar igualmente, y probablemente también critiquemos si encontramos que hay algo malo", puntualizó el parlamentario de derecha.