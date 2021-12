Kast pidió a Bachelet ser "prudente" con apoyos: Me gustaría reunirme con ella

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que la ex Presidenta Michelle Bachelet debe ser "muy prudente" en los apoyos que entregue y añadió que le gustaría reunirse con ella, si es que también concreta una cita con su contendor, Gabriel Boric.

En una actividad realizada durante la mañana de este lunes, el ex diputado comentó que "no sé si él (Boric) ya se habrá reunido con la Presidenta, es probable que tenga una reunión. Si fuera así a mí igual me gustaría reunirme con ella, porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas".

Estas declaraciones de Kast surgen un día después de la llegada de Bachelet al país, y aunque la ex Presidenta no ha realizado declaraciones, desde la oposición esperan al menos un guiño al candidato de Apruebo Dignidad.

"Está dentro de su libertad, pero también ella tiene que considerar que hoy representa a todas las naciones en el tema de la defensa de los DD.HH. Y que el PC, que ella en algún momento incorporó, claramente no ha dado señales democráticas ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Ella tiene que ser muy prudente en los apoyos que dé", insistió Kast.

"La Presidenta Bachelet trabajó en su gabinete con el PC, por lo tanto ella ya tuvo una experiencia, pero los tuvo en algunos ministerios. La gran diferencia, y no si ella lo avala tanto, puede ser porque es legítimo, es que Gabriel Boric va a tener al PC completo dentro del gobierno", recalcó.

La jefa de campaña de Boric, Izkia Siches, acotó que "hasta la fecha no hay nada programado... Sabemos que la alta comisionada ha llegado al país. Creo que nadie tiene duda de su compromiso con la democracia y con nuestra patria, en ese sentido, espero que sea partidaria y apoye a nuestro candidato presidencial".