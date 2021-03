Líder de la Sofofa: "Economías criminales tienen capturados territorios del país"

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, lamentó el debilitamiento institucional y cuestionó el "simplismo" en la política, refiriéndose al debate sobre el retiro de los fondos de pensiones, además de cuestionar el "surgimiento de economías criminales" en el país.

En el marco del foro "Nuevos vientos de la economía", Larraín manifestó su preocupación por "debilitamientos institucionales más recientes y que están avanzando a más velocidad. Me refiero por ejemplo a la complicidad o derechamente validación de la violencia como método para lograr cambios y al mismo tiempo me refiero también a la estigmatización del rol de las Fuerzas del Orden y de Seguridad Pública".

"Me refiero también al surgimiento de economías criminales, que tienen capturados a ciertos barrios de nuestra Región Metropolitana y a otros territorios del país. Me refiero también a ese debate político de buenos y malos, me refiero a la inmediatez y al simplismo como respuesta política a los dolores de las personas, qué mejor ejemplo que el debate de pensiones, que parece ser mucho más protagónico la cuestión de los retiros", planteó.

🔵Presidente de la Sofofa manifiesta preocupación por "recientes debilitamientos institucionales". Acusa complicidad con la violencia, debate político polarizado, estigmatización de las FFAA y surgimiento de economías criminales que tiene barrios tomados. @Cooperativa pic.twitter.com/0GJx00qs9i — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) March 22, 2021

En la actividad también participó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien realizó un llamado a la tranquilidad a las familias chilenas, asegurando que el Gobierno seguirá entregando las ayudas por mientras se extienda el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19.