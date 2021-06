Lista del Pueblo realizará congreso este fin de semana para "explorar" si participará en las parlamentarias

Este fin de semana, los 27 convencionales electos por la Lista del Pueblo se reunirán con los 115 postulantes que no lograron un escaño en la Convención Constitucional, además de representantes de las organizaciones sociales que promovieron y apoyaron a las candidaturas independientes, para debatir si avanzan a la construcción de un movimiento político y si participa o no en las elecciones parlamentarias.

"En esta oportunidad se tomará la visión, una exploración, no será algo definitivo, porque lo definitivo debe darse en la orgánica de base, los cabildos, hay que comunicarse con ellos para saber si ellos quieren que llevemos parlamentarios se hará así, y si ellos no quieren, no se hará. Es una decisión horizontal", dijo La Tercera Rafael Montecinos, integrante del comité ejecutivo de la lista.