Marcel: Al asumir buscamos resolver los problemas y no culpar al gobierno anterior

El exministro de Hacienda Mario Marcel abordó en Cooperativa las críticas que ha realizado el Gobierno de José Antonio Kast a su gestión de la billetera fiscal, apuntando a que "al asumir buscamos resolver los problemas y no culpar a la administración anterior".

En el marco del lanzamiento de su libro "La montaña rusa", en el que expone su visión de la economía bajo su experiencia como secretario de Estado y presidente del Banco Central, Marcel sostuvo en Lo que Queda del Día que la economía ha sido "colonizada" por la discusión política, generando tensiones que podrían tomarse "con un poquito más de calma".

En ese sentido, se refirió a las acusaciones que ha realizado el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a su gestión, afirmando que "(nosotros) veníamos de un déficit estructural de 10,6% del producto; hoy, el dato con la metodología que está adoptando el Ministerio de Hacienda fue de 3,1% el déficit estructural del 2025".

Marcel explicó que previo al Gobierno de Gabriel Boric se registraron tres shocks económicos: "El estallido social que hizo caer la actividad casi 5% en un trimestre en el 2019; la pandemia del Covid-19 que hizo caer la economía casi 12% en un trimestre; y luego tuvimos lo que yo llamo el 'shock populista', que significó que en un periodo de un año se inyectó a los hogares 35% del producto en retiros de fondos de pensiones y en IFE universales, que generaron una presión gigantesca sobre los precios, la inflación llegó al 14%".

De esa forma, reconoció que existe una diferencia entre esta Administración y la anterior: "Cuando nosotros asumimos el gobierno, nos dedicamos a tratar de resolver estos problemas más que a culpar y a apuntar al gobierno anterior".

El exministro afirmó que había razones para criticar al Gobierno de Sebastián Piñera en materia económica al asumir el cargo: "En enero del 2022, ya pasada la segunda vuelta y a dos meses del cambio de gobierno, se propuso la creación de la PGU y se hizo con un financiamiento solo parcial; también venía la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas. A esa altura ya era como de 3.000 millones de dólares, llegó a ser cerca de 5.000. Había muchas situaciones complejas".

"Mirando retrospectivamente uno dice: 'nosotros absorbimos todo esto en un año', en el que además hubo una consolidación fiscal que fue récord en el mundo, porque pasamos de un déficit de 8,5% a un superávit de 1,1%. Es decir, de 10 puntos del producto de cambio en el balance fiscal. Incluso absorbimos el efecto de la guerra de Ucrania sobre los precios de los combustibles y de los alimentos. Todo eso lo hicimos en el 2022 sin quejarnos, sino que más bien abocándonos a resolver los problemas", destacó.

"Los fondos soberanos no se vaciaron, aumentaron"

De la misma forma, se refirió al "vaciamiento de los fondos soberanos" que denunció Quiroz en la víspera, apuntando a que "estos no se vaciaron. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, la suma de estos -el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones- aumentó en lugar de reducirse".

Y volvió a analizar la segunda Administración de Piñera: "En él sí hubo una reducción muy importante de fondos soberanos, se usaron recursos de ahí para financiar los gastos de durante la pandemia, en fin, eso tiene su propio análisis".

"Los datos que publica el Ministerio de Hacienda, que se actualizan mes a mes en un informe de activos del tesoro público, muestran claramente lo que le estoy diciendo. Entonces, no sé exactamente lo que quiso decir el ministro con este asunto del vaciamiento", concluyó.