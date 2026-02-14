AChM tras amenazas a alcaldesa: Estamos perdiendo la guerra contra el narco y el crimen organizado

Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Zapallar, abordó en Cooperativa las amenazas de muerte que recibió su par de Lo Espejo, Javiera Reyes, y afirmó que "estamos perdiendo la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado".

El jefe comunal detalló sobre la reunión que sostuvo con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que "el secretario de Estado conoce la posición que tenemos los alcaldes, que somos la primera línea. Administramos realidades y estamos combatiendo desde los territorios el crimen organizado, en donde sabemos lo que pasa en las comunas".

En esa línea, aseveró que "tenemos que trabajar con una carta de navegación con objetivos claros porque siempre los alcaldes vamos a ser la primera línea, el concejo municipal la primera línea, pero además ahora se incorpora la Ley de Seguridad Municipal y aquí tenemos que planificar un trabajo de Estado, independiente del gobierno, que nos permita poder darles seguridad a los chilenos".

"Lamentablemente hemos sido varios alcaldes los que hemos sido amenazados, hay varios que están con guardia, con PPI (Protección de Personas Importantes). Y esto va más allá de uno, por eso digo: 'todos para uno, uno para todos'", y agregó que "nos tocan a un alcalde y saltamos todos. Estamos todos atrás de la alcaldesa de Lo Espejo".

Alessandri enfatizó que la recién promulgada Ley de Seguridad Municipal es "un gran aporte", pero se debe modificar: "Nosotros, le vamos a entregar un borrador de reglamento a la futura ministra (Trinidad Steinert), al futuro Gobierno, para que sepan y comprueben la realidad que tenemos desde los territorios".

"Desde las municipalidades se avanzó, pero todos sabemos que estamos perdiendo la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado", apuntó, sin embargo, reconoció que de la Administración del Presidente Gabriel Boric que "sí hay un avance en tener el Ministerio de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad, y eso no lo podemos negar", reconoció de la Administración del Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido, afirmó que "ahora, que estamos perdiendo la guerra, todos sabemos que necesitamos mayor modernización del Estado y trabajar planificado, creo que nos falta mucho (...) Se necesita más Estado pero una modernización, con una planificación creando la fuerza de tarea y que todos tengamos el mismo objetivo ocupando las herramientas que tenemos hoy día".