Nuevo ministro de Transportes priorizará Ley Uber y crisis en licencias de conducir

El Gobierno inició el proceso de traspaso de mando entre las actuales autoridades del Presidente Gabriel Boric y el equipo designado por el mandatario electo José Antonio Kast, con miras al 11 de marzo.

En ese marco, se desarrolló una reunión de casi dos horas entre el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y quien asumirá esa cartera en el próximo gobierno, Louis de Grange.

Tras la cita, De Grange destacó que uno de los principales desafíos será la aplicación de la ley de aplicaciones de transporte, conocida como ley Uber, cuyo reglamento —dijo— buscarán actualizar "en función de las necesidades de las personas y la seguridad de conductores y pasajeros".

También abordó la problemática en la renovación de licencias de conducir, señalando que ya sostuvo una reunión con la Asociación de Municipalidades de Chile y que existe un espacio de trabajo con los alcaldes para revertir la baja capacidad de atención en los municipios.

Por su parte, el ministro Muñoz valoró el encuentro y afirmó que la reunión permitió entregar detalles de los proyectos más estratégicos de la cartera, además de los hitos en los que deberá enfocarse la nueva administración.

"Quedamos muy contentos de poder mostrar la gran cantidad de iniciativas en las que estamos trabajando y esperamos que este sea un traspaso fluido, para que tengan una muy buena instalación a partir del 11 de marzo", sostuvo.

Para este lunes se esperan nuevas reuniones bilaterales en distintas áreas, entre ellas Deportes, con Jaime Pizarro y Natalia Ducó; Seguridad, con Luis Cordero y Trinidad Steinert y la Secretaría General de Gobierno, donde se reunirán Camila Vallejo y Mara Sedini.

Sindicato acusa ausencia de diálogo con el ministerio

El presidente del Sindicato de Conductores de Aplicaciones, Fabián Constanzo, advirtió en Radio Cooperativa que la implementación de la ley EAT enfrenta un problema crítico: aún no existe la plataforma donde los conductores deben inscribirse para operar.

Según explicó, aunque el reglamento podría entrar en vigencia en cerca de un mes, el desarrollo del software recién fue licitado y demoraría al menos seis meses, lo que dejaría a miles de trabajadores sin posibilidad de cumplir la norma.

Constanzo alertó que esta situación expondría a los conductores a multas que pueden alcanzar los tres millones de pesos, además de sanciones para las propias aplicaciones.

"Nos van a obligar a no poder trabajar y eso es un desastre económico para las familias", afirmó, subrayando también la falta de garantías sobre la seguridad y funcionamiento del sistema.

El dirigente criticó además la ausencia de diálogo con el Ministerio de Transportes y pidió establecer mecanismos transitorios que permitan a los conductores seguir operando mientras no exista la plataforma. De lo contrario, adelantó que ya evalúan acciones legales para resguardar el derecho al trabajo de los afectados.