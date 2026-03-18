Alcalde de Peñalolén quedó con protección policial tras recibir amenazas de muerte

La Fiscalía determinó otorgar protección policial al alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio), a propósito de las amenazas de muerte que recibió tras la demolición de dos "narcocasas" que eran utilizadas para microtráfico.

Concha se suma a Javiera Reyes (Lo Espejo), Mario Desbordes (Santiago), Claudia Pizarro (La Pintana), Gustavo Toro (San Ramón), Felipe Muñoz (Estación Central), Paulina Bobadilla (Quilicura) y Christopher White (San Bernardo); jefes comunales de la Región Metropolitana que ya contaban con escolta policial.

"No vamos a permitir que el miedo se imponga ni que la ilegalidad condicione nuestro trabajo. Que la Fiscalía haya dispuesto protección da cuenta de la gravedad de los hechos, pero seguiremos firmes contra el narcotráfico", afirmó el alcalde Concha.