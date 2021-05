Alcalde electo Tomás Vodanovic: La gestión de Cathy Barriga avergonzaba a los vecinos

El alcalde electo de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), agradeció en Cooperativa el apoyo de los votantes de la comuna tras el triunfo ante Cathy Barriga, gestión que según comentó "muchas veces avergonzaba a los vecinos".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Vodanovic destacó que "lo esperábamos, pero no con esa intensidad. Emociona, pero sobre todo nos da un tremendo sentido de responsabilidad de lo que viene por delante".

"Lo que nosotros hicimos en Maipú, después de muchos años de trabajo territorial, de estar en los barrios, de estar escuchando a dirigentes, a vecinos, a vecinas, a estudiantes, que nos daban un diagnóstico que era súper común, que más allá de esta parafernalia, que uno muchas veces podía ver las redes sociales, lo que se vivía era un abandono tremendo, una frustración por ver montones de necesidades en la comuna mientras nos enterábamos del despilfarro de recursos que hacía el municipio", manifestó.

Vodanovic recordó que había "una despreocupación por las organizaciones, ninguna capacidad de diálogo, de articularse y eso la gente lo fue resintiendo. Existía en Maipú un ánimo muy mayoritario de querer un cambio de esa gestión municipal, era una gestión municipal que muchas veces avergonzaba a los vecinos, que no resolvía sus problemas".

El nuevo alcalde recalcó que "no podíamos quedarnos solamente en las críticas a la alcaldesa. Nosotros, para construir el programa, hicimos más de 184 encuentros territoriales y en todas esas reuniones cuando uno esbozaba una crítica, la gente decía 'no quiero escuchar más críticas a la alcaldesa, quiero que me vengan a proponer algo distinto' y yo creo que eso lo entendimos muy rápidamente y fuimos levantando un proyecto de comuna para Maipú, que fue lo que sintonizó de mejor manera con los electores".

Además, Vodanovic pidió "tiempo y confianza", asegurando que "no vamos a poder cambiar todo de un día para otro, pero sí vamos a dar lo mejor de nosotros para avanzar en el camino de mayor justicia, de mayor dignidad y mayor democracia en la comuna".

De acuerdo a las últimas cifras del Servel, el candidato de Revolución Democrática obtuvo más de 90 mil votos, correspondientes a un 46,8 por ciento de las preferencias, por sobre Barriga (43 mil votos, 22,4 por ciento) y la independiente Viviana Delgado (39 mil votos, 20,4 por ciento).