Gustavo Toro anunció auditoría en San Ramón: "Tenemos que limpiar el municipio"

Tras imponerse ayer en la repetición de la elección municipal de San Ramón frente al polémico Miguel Ángel Aguilera (independiente, ex PS), que es indagado por casos de corrupción y será formalizado por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el demócratacristiano Gustavo Toro, el flamante alcalde electo, anunció que buscará la realización de una auditoría en relación al estado financiero de la Municipalidad.

"Lo más importante hoy día es dar una señal de transparencia y de anticorrupción. Vamos a pedir una auditoría. Hay mucha gente que es conocida, el hecho de haber sido concejal también me pidió fiscalizar y conocer la realidad del municipio y por supuesto que esas personas van a ser denunciadas. No nos va a temblar la mano para poder iniciar acciones contra ellas. Acá tiene que primar es la gente, no los negociados ni avalar conductas delictuales", afirmó el abogado de 40 años y ex concejal (2019-2021) de la comuna en Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

La nueva autoridad señaló que "tenemos que limpiar el municipio y terminar de una buena vez con la mala imagen que tenemos ante la opinión pública y el país entero, de una gobierno que ya es pasado, pero que lamentablemente empañó y estigmatizó a una comuna de gente muy esforzada y muy buena".

Ayer domingo, tras repetirse los comicios en 65 mesas luego de las acusaciones de fraude -que el mismo Toro impulsó-, el DC se proclamó ganador con el 26,21 por ciento de los votos frente al 24,59 que obtuvo Aguilera.

A juicio del alcalde electo, en el proceso de ayer "realmente primó la voluntad de la gente y no la pillería o el camino corto".