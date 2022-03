Por no pago de facturas: TC rechazó recurso de Farmacias Populares y quedó al borde de la quiebra

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible por cuatro votos contra uno el recurso de inaplicabilidad presentado por la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Archifap) presidida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), que buscaba revertir el decreto de quiebra o la liquidación forzosa de la entidad, resuelto por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago.

Lo anterior a raíz de una demanda interpuesta por la importadora Best Quality Products, proveedora de mascarillas y otros insumos médicos para combatir el Covid-19, que acusa que Archifap adeuda un total de 1.292 millones de pesos por facturas emitidas entre julio y noviembre de 2020.

Sobre el requerimiento interpuesto en diciembre por Jadue, el diario El Mercurio informó que la Segunda Sala del TC consideró que, contrario a los postulado por el requerimiento, no existe un conflicto constitucional "frente a una contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente aplicable a un caso concreto con la Constitución".

En la resolución se concluyó que "los vicios de inconstitucionalidad" reclamados por la defensa "no tienen sustento en el caso concreto, toda vez que no es posible advertir una afectación al derecho al recurso contenido en la garantía de un procedimiento racional y justo, en la medida que no existe perjuicio para la actora en la resolución pronunciada por el tribunal civil".

LAS ACCIONES E IMPUGNACIONES POR EL CASO

Tras la determinación, el TC notificó al Cuarto Juzgado Civil de Santiago que el recurso fue declarado inadmisible, por lo que este último levantó el viernes la suspensión de la causa para la quiebra o liquidación forzosa.

Cabe destacar que la acción rechazada fue parte de varias impugnaciones realizadas por la Achirfap y la causa se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Además, Best Quality Products tiene de forma paralela un litigio por embargo de los bienes por cheques no pagados por un total de 860 millones de pesos en el 17° Juzgado Civil de Santiago.

QUERELLA POR ESTAFA

Álvaro Castro Robles, dueño de Best Quality Products SpA., interpuso una querella por estafa en marzo del año pasado, en la que enfatizan que "hay una defraudación millonaria" que los tiene "al borde de la quiebra, con problemas con el Servicio de Impuestos Internos debido al no pago del IVA, con proveedores chinos exigiendo insistentemente el pago de la mercadería" importada.

A lo anterior se suman otros "varios graves inconvenientes" a los que se han enfrentado "en razón de este perjuicio, que asciende hoy en día a la suma de $961.667.273".

Dicha cifra "se arriba al considerar que el total de las ventas efectuadas a Achifarp fue de $1.384.817.875, monto al que debe descontarse la suma de $185.555.660 por concepto de pagos aislados e infrecuentes por parte de la referida asociación, y luego descontar $237.594942 por concepto de factoring".