Récord nacional: Municipalidad de Las Condes pagó 8.000 millones por horas extras este año

El Concejo de la Municipalidad de Las Condes critica a la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) tras conocerse irregularidades en la asignación de horas extra por cerca de 8.000 millones de pesos, siendo la administración que más ha gastado por este concepto en el país.

Esta situación fue revelada por Meganoticias a través de un reportaje, donde se señaló que se han registrado 833 mil 627 horas extras desde enero a noviembre de 2023, desembolsándose un promedio mensual de 715 millones de pesos, mientras que algunos altos directivos incluso han recibido cerca de 35 millones de pesos este año, pese a tener sueldos superiores a los 7 millones de pesos.

La jefa comunal anunció la realización "inmediata de un sumario administrativo" que investigue las denuncias hechas y, "de existir delitos o faltas, me preocuparé de que se apliquen las sanciones más severas posibles que contemple la ley. Caiga quien caiga".

Y agregó que "desde el 2021 hemos disminuido en más de 20% las horas extraordinarias de los funcionarios municipales. En 2024 implementaremos un nuevo sistema de control de ingreso y asistencia digital en el cual hemos estado trabajando hace algunos meses; y que el tope máximo será de 40 horas diurnas".

Pese a esto, los integrantes del concejo municipal condino fustigaron que la alcaldesa Peñaloza no ha tomado las medidas oportunas frente a este escenario.

El concejal Patricio Bopp (independiente) señaló a El Mercurio que la administración está tomando medidas "reaccionarias" frente a los cuestionamientos, y que lo que dice la alcaldesa "no está contemplado en el presupuesto que acabamos de aprobar".

"Creo que el actuar ha sido débil y lo que se está proponiendo no considera hacer un trabajo con los funcionarios que van a ser los perjudicados. El reportaje muestra casos puntuales que, lógicamente, deben ser investigados", apuntó.

Durante la sesión de la última jornada, la concejala Catalina San Martín (independiente) denunció que Peñaloza, cuando era subdirectora de Desarrollo Comunitario de Las Condes, habría duplicado su sueldo líquido en algunos meses mediante el uso de horas extras. Peñaloza respondió en El Mercurio que "no es primera vez que me preguntan esto (...). Estoy muy tranquila porque tengo la claridad de haber trabajado intensamente durante los primeros meses de la pandemia".

En tanto, el director ejecutivo de la Fundación América Transparente, Juan José Lyon, comenta que "desde el reportaje que hicimos en 2021, en donde se advierte de esto, no se ha hecho nada. Efectivamente, las horas extras han bajado un 20%, pero en cantidad de recursos se siguen gastando más de 7 mil millones (al año)".

"Aunque la alcaldesa se muestra sorprendida, ella sabe que en esa municipalidad las horas extras son una forma de darles un bono a los funcionarios", añadió.

¿Necesitaba que saliera en la Tv para instruir sumario? Denunciamos esto mismo en 2021 y no hizo nada. Cuando mostramos que su amigo Reyes hacía horas mientras estaba de vacaciones, no solo no hubo sumario, le ofreció irse al Teatro y luego le dio un trato directo por 21 millones https://t.co/L4bQqML38J