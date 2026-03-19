Oficialismo evalúa acusación constitucional contra la exministra Aguilera por informe de Contraloría

Parlamentarios oficialistas analizan acciones políticas y judiciales luego de la Contraloría General de la República confirmara gestiones del entonces jefe de asesores del Ministerio de Salud, Manuel Nájera, para advertir al Hospital del Salvador sobre la llegada de la madre de la exministra Ximena Aguilera, lo que derivó en una atención más expedita que en casos similares.

De acuerdo con el informe del organismo fiscalizador, la paciente fue admitida, evaluada y con exámenes en trámite en cerca de seis horas, sin que se identificaran razones que justificaran un trato preferente, lo que, según el documento, no se ajusta al principio de igualdad ante la ley.

Tras conocerse los antecedentes, el diputado de RN e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Andrés Celis, afirmó que "analizarán incluso una posible acusación constitucional o una querella contra la exsecretaria de Estado".

Desde la otra vereda, el diputado Marcos Ilabaca (PS) sostuvo que "han intentado enlodar en estos días que llevan de gobierno el trabajo de los ministros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric".

"Lamentaría mucho que, por un drama humano que le tocó vivir a una ministra de Estado, llegar a iniciar una acusación constitucional para tratar de inhabilitar a esa ministra para ejercer cargos públicos, creo que es excesivo", aseguró.